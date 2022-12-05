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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/beyaz-sarayin-eski-calisani-robertstan-letonyanin-rus-hava-usleri-bombalansin-onerisine-kinama-1064211310.html
Beyaz Saray’ın eski çalışanı Roberts’tan Letonya’nın ‘Rus hava üsleri bombalansın’ önerisine kınama
Beyaz Saray’ın eski çalışanı Roberts’tan Letonya’nın ‘Rus hava üsleri bombalansın’ önerisine kınama
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray’da görev yapan Paul Craig Roberts, Letonya’nın Ukrayna’ya Rus hava üslerini vurmasına izin verme... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:44+0300
2022-12-05T16:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
letonya
beyaz saray
rusya
abd
kınama
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Roberts, kişisel bloğunda paylaştığı yazıda, “Tırmanma tıpkı Vietnam’da olduğu gibi devam ediyor. Washington’un kuklası, ABD’nin izni olmadan kışkırtıcı öneride bulunmazdı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics çatışmayı genişletmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasını kışkırtmaya devam ettiğini yazan Roberts, bu davranışın nükleer çatışma riskine yol açtığını kaydetti.Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, geçen hafta, NATO müttefiklerine, Ukrayna ordusuna, Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapıya füze saldırıları düzenlemek için kullandığı üsleri vurmasına izin verme çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221201/kremlin-natonun-aydinlanmasini-beklemiyor-1064062922.html
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ukrayna, letonya, beyaz saray, rusya, abd, kınama
ukrayna, letonya, beyaz saray, rusya, abd, kınama

Beyaz Saray’ın eski çalışanı Roberts’tan Letonya’nın ‘Rus hava üsleri bombalansın’ önerisine kınama

16:44 05.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray’da görev yapan Paul Craig Roberts, Letonya’nın Ukrayna’ya Rus hava üslerini vurmasına izin verme önerisiyle bölgedeki çatışmanın genişlemesini kışkırtmakta olduğunu belirtti.
Roberts, kişisel bloğunda paylaştığı yazıda, “Tırmanma tıpkı Vietnam’da olduğu gibi devam ediyor. Washington’un kuklası, ABD’nin izni olmadan kışkırtıcı öneride bulunmazdı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics çatışmayı genişletmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.
ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasını kışkırtmaya devam ettiğini yazan Roberts, bu davranışın nükleer çatışma riskine yol açtığını kaydetti.
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, geçen hafta, NATO müttefiklerine, Ukrayna ordusuna, Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapıya füze saldırıları düzenlemek için kullandığı üsleri vurmasına izin verme çağrısında bulunmuştu.
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