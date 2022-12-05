https://sputniknews.com.tr/20221205/beyaz-sarayin-eski-calisani-robertstan-letonyanin-rus-hava-usleri-bombalansin-onerisine-kinama-1064211310.html

Beyaz Saray’ın eski çalışanı Roberts’tan Letonya’nın ‘Rus hava üsleri bombalansın’ önerisine kınama

Beyaz Saray’ın eski çalışanı Roberts’tan Letonya’nın ‘Rus hava üsleri bombalansın’ önerisine kınama

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray’da görev yapan Paul Craig Roberts, Letonya’nın Ukrayna’ya Rus hava üslerini vurmasına izin verme... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T16:44+0300

2022-12-05T16:44+0300

2022-12-05T16:44+0300

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Roberts, kişisel bloğunda paylaştığı yazıda, “Tırmanma tıpkı Vietnam’da olduğu gibi devam ediyor. Washington’un kuklası, ABD’nin izni olmadan kışkırtıcı öneride bulunmazdı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics çatışmayı genişletmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasını kışkırtmaya devam ettiğini yazan Roberts, bu davranışın nükleer çatışma riskine yol açtığını kaydetti.Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, geçen hafta, NATO müttefiklerine, Ukrayna ordusuna, Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapıya füze saldırıları düzenlemek için kullandığı üsleri vurmasına izin verme çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221201/kremlin-natonun-aydinlanmasini-beklemiyor-1064062922.html

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