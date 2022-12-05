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Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç: Tribünler boşaltıldı
Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç: Tribünler boşaltıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T23:17+0300
2022-12-05T23:17+0300
spor
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
basketbol ligi
olay
kavga
tribün
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ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının bitimine 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Aliağa Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı. Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi. Müsabaka, taraftarların salon dışına çıkarılmasının ardından etti. 9. haftanın kapanış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 90-84 mağlup etti.
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basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol ligi, olay, kavga, tribün
basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol ligi, olay, kavga, tribün

Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç: Tribünler boşaltıldı

23:17 05.12.2022
© AATürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar çıktı. Polisler tribünü boşalttı, maça seyircisiz devam edildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar çıktı. Polisler tribünü boşalttı, maça seyircisiz devam edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar çıktı. Polisler tribünü boşalttı, maça seyircisiz devam edildi.
ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının bitimine 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Aliağa Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı. Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi.
Müsabaka, taraftarların salon dışına çıkarılmasının ardından etti. 9. haftanın kapanış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 90-84 mağlup etti.
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