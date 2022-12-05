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https://sputniknews.com.tr/20221205/bakan-nebati-enflasyonda-zirveyi-geride-birakarak-dusus-trendine-girmis-bulunuyoruz-1064161215.html
Bakan Nebati: Enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz
Bakan Nebati: Enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T11:11+0300
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
enflasyon
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nebati, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221205/kasim-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-1064158311.html
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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, enflasyon

Bakan Nebati: Enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz

11:11 05.12.2022 (güncellendi: 11:17 05.12.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nebati, şu ifadeleri kullandı:
Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir.
Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz.
Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur.
Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz.
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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