https://sputniknews.com.tr/20221205/bakan-kocadan-dunya-kadin-haklari-gunu-kutlamasi-1064215636.html

Bakan Koca: Bir eşitsizlik olacaksa, adil olan bunun kadınların lehine bir eşitsizlik olmasıdır

Bakan Koca: Bir eşitsizlik olacaksa, adil olan bunun kadınların lehine bir eşitsizlik olmasıdır

Sağlık Bakanı Koca 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Bakan Koca mesajında bir eşitsizlik olacaksa bu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T19:25+0300

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fahrettin koca

türkiye

kadın

twitter

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

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fahrettin koca, kadın, twitter