https://sputniknews.com.tr/20221205/bakan-kocadan-dunya-kadin-haklari-gunu-kutlamasi-1064215636.html
Bakan Koca: Bir eşitsizlik olacaksa, adil olan bunun kadınların lehine bir eşitsizlik olmasıdır
Bakan Koca: Bir eşitsizlik olacaksa, adil olan bunun kadınların lehine bir eşitsizlik olmasıdır
Sağlık Bakanı Koca 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Bakan Koca mesajında bir eşitsizlik olacaksa bu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:25+0300
2022-12-05T19:25+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, kadın, twitter
fahrettin koca, kadın, twitter
Bakan Koca: Bir eşitsizlik olacaksa, adil olan bunun kadınların lehine bir eşitsizlik olmasıdır
19:25 05.12.2022 (güncellendi: 19:27 05.12.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Bakan Koca mesajında bir eşitsizlik olacaksa bu eşitsizliğin kadınların lehine olması gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eğer kadınlarla erkekler arasında bir eşitsizlik olacaksa, adil olan, bunun kadınların lehine bir eşitsizlik olmasıdır. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu olsun."