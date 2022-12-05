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Bahçeli'den 6'lı masaya cumhurbaşkanı adayı önerisi: 'Tercihim sınıf arkadaşım'
Bahçeli'den 6'lı masaya cumhurbaşkanı adayı önerisi: 'Tercihim sınıf arkadaşım'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı için sürpriz bir çıkış geldi. 6'lı masada adayı belirlemek üzere anket yapılacağına... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T15:49+0300
2022-12-05T15:58+0300
politika
devlet bahçeli
kemal kılıçdaroğlu
chp
6'lı masa
millet ittifakı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi.Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu ve Bahçeli sınıf arkadaşıydıKemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'ni 1967'de birincilikle bitirdi. 1971'de ise yükseköğrenimini tamamlamak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Ekonomi-Maliye Bölümü'nden (günümüzdeki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü) lisans mezunu oldu. Devlet Bahçeli de lise eğitimi için İstanbul'a akrabalarının yanına gitti ve Emirgan Akgün Koleji'ne yazıldı, lise ikinci sınıfta Etiler'deki Özel Ata Koleji'ne geçti ve lise diplomasını da yine bu okuldan aldı. 1967 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'ni kazandı ve Dış Ticaret Bölümü'nü 1971'de bitirerek mezun oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221128/abdulkadir-selvi-6li-masa-4-arti-2-olarak-ikiye-bolunmus-durumda-1063910252.html
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devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, chp, 6'lı masa, millet ittifakı
devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, chp, 6'lı masa, millet ittifakı

Bahçeli'den 6'lı masaya cumhurbaşkanı adayı önerisi: 'Tercihim sınıf arkadaşım'

15:49 05.12.2022 (güncellendi: 15:58 05.12.2022)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı için sürpriz bir çıkış geldi. 6'lı masada adayı belirlemek üzere anket yapılacağına ilişkin haberler hatırlatılan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek ''Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşım'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi.
Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli sınıf arkadaşıydı

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'ni 1967'de birincilikle bitirdi. 1971'de ise yükseköğrenimini tamamlamak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Ekonomi-Maliye Bölümü'nden (günümüzdeki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü) lisans mezunu oldu. Devlet Bahçeli de lise eğitimi için İstanbul'a akrabalarının yanına gitti ve Emirgan Akgün Koleji'ne yazıldı, lise ikinci sınıfta Etiler'deki Özel Ata Koleji'ne geçti ve lise diplomasını da yine bu okuldan aldı. 1967 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'ni kazandı ve Dış Ticaret Bölümü'nü 1971'de bitirerek mezun oldu.
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