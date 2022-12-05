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https://sputniknews.com.tr/20221205/babanin-18-yil-sonra-ikinci-evlat-acisi-kayip-elif-emeksizin-cansiz-bedeni-bulundu-1064209777.html
Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı: Kayıp Elif Emeksiz'in cansız bedeni bulundu
Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı: Kayıp Elif Emeksiz'in cansız bedeni bulundu
Antalya'da kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz'in kardeşi Ebru'nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayatını... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:32+0300
2022-12-05T16:32+0300
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Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda, dün saat 14.00 sıralarında birinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cansız bedenin, 1 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e ait olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kale surlarından düştüğü tahmin edilen Elif Emeksiz'in cenazesini almak için babası İbrahim Emeksiz, bu sabah Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Büyük üzüntü yaşayan Emeksiz'in, 18 yıl önce de o dönem 9 yaşında olan diğer kızı Ebru Emeksiz'i trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Ebru'nun, 18 Temmuz 2004'te Alanya çevre yolunda araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyleyen İbrahim Emeksiz, kaçan sürücüyü bulabilmek için yıllarca mücadele ettiğini hatta internet sitesi bile kurduğunu ancak herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.Elif Emeksiz'in ise hem açıktan eğitimini sürdürüp hem çalıştığını kaydeden İbrahim Emeksiz, "Hayat doluydu. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Orası onun yürüyüş yoluydu. 'Canım sıkıldı, kafamı dağıtmak için çıktım' dedi. Ondan sonra da bu olay oldu. Muhtemelen düşmüştür ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" dedi.Elif Emeksiz'in cenazesinin bugün Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.
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Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı: Kayıp Elif Emeksiz'in cansız bedeni bulundu

16:32 05.12.2022
© DHABabanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı: Kayıp Elif Emeksiz'in cansız bedeni bulundu
Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı: Kayıp Elif Emeksiz'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© DHA
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Antalya'da kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz'in kardeşi Ebru'nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra yeniden evlat acısı yaşayan İbrahim Emeksiz, "18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" diyerek, gözyaşı döktü.
Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda, dün saat 14.00 sıralarında birinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cansız bedenin, 1 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e ait olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kale surlarından düştüğü tahmin edilen Elif Emeksiz'in cenazesini almak için babası İbrahim Emeksiz, bu sabah Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Büyük üzüntü yaşayan Emeksiz'in, 18 yıl önce de o dönem 9 yaşında olan diğer kızı Ebru Emeksiz'i trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Ebru'nun, 18 Temmuz 2004'te Alanya çevre yolunda araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyleyen İbrahim Emeksiz, kaçan sürücüyü bulabilmek için yıllarca mücadele ettiğini hatta internet sitesi bile kurduğunu ancak herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.
Elif Emeksiz'in ise hem açıktan eğitimini sürdürüp hem çalıştığını kaydeden İbrahim Emeksiz, "Hayat doluydu. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Orası onun yürüyüş yoluydu. 'Canım sıkıldı, kafamı dağıtmak için çıktım' dedi. Ondan sonra da bu olay oldu. Muhtemelen düşmüştür ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" dedi.

Elif Emeksiz'in cenazesinin bugün Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.
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