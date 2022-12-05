https://sputniknews.com.tr/20221205/aksarayda-15-yasindaki-kiz-cocugu-ayrildigi-nisanlisi-tarafindan-olduruldu-1064155440.html

Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

Aksaray’da M.A. (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T06:48+0300

2022-12-05T06:48+0300

2022-12-05T06:48+0300

türkiye

aksaray

nişanlı

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Aksaray'daki olay, dün saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. M.A., ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. M.A, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan M.A., kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan baba D.A. da başından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba-kızdan M.A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Hastanede kızının ölüm haberini alan anne A. A., “Ne olur kızımı verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.Muhammet Kılıç’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Muhammet K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yaklaşık 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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aksaray, nişanlı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri