Türkiye
Bakan Soylu: Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221205/aksarayda-15-yasindaki-kiz-cocugu-ayrildigi-nisanlisi-tarafindan-olduruldu-1064155440.html
Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü
Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü
Aksaray’da M.A. (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T06:48+0300
2022-12-05T06:48+0300
türkiye
aksaray
nişanlı
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064155296_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f993adb57fea931c873b887b8d3cc547.jpg
Aksaray'daki olay, dün saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. M.A., ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. M.A, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan M.A., kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan baba D.A. da başından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba-kızdan M.A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Hastanede kızının ölüm haberini alan anne A. A., “Ne olur kızımı verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.Muhammet Kılıç’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Muhammet K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yaklaşık 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
türkiye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064155296_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ff05c5921dfde2096ca696928d393682.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aksaray, nişanlı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
aksaray, nişanlı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

06:48 05.12.2022
© DHAAksaray’da M.A. (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Aksaray’da M.A. (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Aksaray’da M.A. (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Kızını korumaya çalışan baba D.A. (42) da başından yaralandı.
Aksaray'daki olay, dün saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. M.A., ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. M.A, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan M.A., kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan baba D.A. da başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba-kızdan M.A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hastanede kızının ölüm haberini alan anne A. A., “Ne olur kızımı verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.
Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.
Muhammet Kılıç’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Muhammet K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yaklaşık 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала