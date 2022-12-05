Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221205/akcakale-kaymakamligi-patlamanin-gaz--sikismasindan-kaynakli-oldugu-belirlenmistir-1064219766.html
Akçakale Kaymakamlığı: Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir
Akçakale Kaymakamlığı: Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pazar günü 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T20:36+0300
2022-12-05T20:37+0300
patlama
türkiye
akçakale
kaymakamlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064219886_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_1d313b59970dfe0c9463aa0aef85f90d.jpg
Akçakale Kaymakamlığı, ilçede dün 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını açıkladı.İlk belirlemeler doğrultusunda patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığına ilişkin bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Olay sonrasında ilgili kurumlarca olayın meydana geldiği binada teknik ve uzman ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Valilik ve Akçakale Kaymakamlığı patlamanın ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklandığını açıklamıştı.
türkiye
akçakale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064219886_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d8e6838f94e11cd4d786e7502824a6e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
patlama, akçakale, kaymakamlık
patlama, akçakale, kaymakamlık

Akçakale Kaymakamlığı: Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir

20:36 05.12.2022 (güncellendi: 20:37 05.12.2022)
© İHAAkçakale patlama
Akçakale patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pazar günü 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.
Akçakale Kaymakamlığı, ilçede dün 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını açıkladı.
İlk belirlemeler doğrultusunda patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığına ilişkin bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Olay sonrasında ilgili kurumlarca olayın meydana geldiği binada teknik ve uzman ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Valilik ve Akçakale Kaymakamlığı patlamanın ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklandığını açıklamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала