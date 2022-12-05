https://sputniknews.com.tr/20221205/akcakale-kaymakamligi-patlamanin-gaz--sikismasindan-kaynakli-oldugu-belirlenmistir-1064219766.html
Akçakale Kaymakamlığı: Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir
Akçakale Kaymakamlığı: Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pazar günü 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T20:36+0300
2022-12-05T20:36+0300
2022-12-05T20:37+0300
patlama
türkiye
akçakale
kaymakamlık
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Akçakale Kaymakamlığı, ilçede dün 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını açıkladı.İlk belirlemeler doğrultusunda patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığına ilişkin bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Olay sonrasında ilgili kurumlarca olayın meydana geldiği binada teknik ve uzman ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Valilik ve Akçakale Kaymakamlığı patlamanın ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklandığını açıklamıştı.
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patlama, akçakale, kaymakamlık
patlama, akçakale, kaymakamlık
Akçakale Kaymakamlığı: Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir
20:36 05.12.2022 (güncellendi: 20:37 05.12.2022) Abone ol
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pazar günü 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.
Akçakale Kaymakamlığı, ilçede dün 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını açıkladı.
İlk belirlemeler doğrultusunda patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığına ilişkin bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Olay sonrasında ilgili kurumlarca olayın meydana geldiği binada teknik ve uzman ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Valilik ve Akçakale Kaymakamlığı patlamanın ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklandığını açıklamıştı.