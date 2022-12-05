Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221205/adanada-alikoyduklari-genc-cocuga-parti-binasindaki-iskence-yapan-5-kisi-tutuklandi-1064167389.html
Adana'da alıkoydukları gence, parti binasında işkence yapan 5 kişi tutuklandı
Adana'da alıkoydukları gence, parti binasında işkence yapan 5 kişi tutuklandı
Adana'da parti binasında ve bir ofiste alıkoydukları gence işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan Anavatan Partisi İl Başkanı Mehmet... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T13:37+0300
2022-12-05T13:39+0300
yaşam
adana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064167796_0:13:1325:758_1920x0_80_0_0_f63f5c3eb233d934bfe7fe191fd1d35b.png
AA'nın haberine göre, Furkan Ç. (23) 27 Kasım'da ailesi tarafından yaralı olarak Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Furkan Ç'nin iki bacağında kırık, dilinde, kulağında ve başında çeşitli yaralar tespit edildi.Furkan Ç'nin ailesi, oğullarının 26 Kasım'da kandırılıp götürüldüğü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasında işkenceye maruz kaldığı iddiasıyla polise başvurdu.Aile, parti binasının ardından Karasoku Mahallesi'ndeki bir ofise götürülen oğullarına işkencenin burada da sürdüğünü, 450 lirası ile kimliğinin gasbedildiğini ve tehditle kendisinden 150 bin lira istendiğini ileri sürdü.Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, partinin il başkanı Mehmet Üveyik (44) ile olaya karıştıkları iddiasıyla Eyüp E. (32), Zübeyir A. (30), Suat Ö. (25), Erdal A. (35), Ramazan B. (26) ve Yasin D'yi (23) gözaltına aldı.Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ofiste, yaralı Furkan Ç'ye ait kimlik, ruhsatsız 2 tabanca, 139 uyuşturucu hap ile işkencede kullanıldığı değerlendirilen zımba teli sökücü ve sopa ele geçirdi.İşkence yapıldıŞüphelilerin, istedikleri parayı alabilmek için elini iple bağladıkları Furkan Ç'yi tekme, yumruk ve sopayla darbettiği, zımba teli sökücüyle de dilinden ve kulağından yaraladığı iddia edildi.Zanlıların, istedikleri parayı alamayınca da Furkan Ç'yi bir gün sonra serbest bıraktığı ancak polise ihbarda bulunmaması için silahla tehdit ettiği öne sürüldü.Mehmet Üveyik ve diğer zanlılar ile yaralı Furkan Ç'nin çeşitli olaylardan emniyette suç kayıtlarının olduğu belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Mehmet Üveyik'in de aralarında olduğu 5'i tutuklandı, Ramazan B. ve Yasin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064167796_148:0:1175:770_1920x0_80_0_0_6aa3d354a460ffe24e74c12340b3db84.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana
adana

Adana'da alıkoydukları gence, parti binasında işkence yapan 5 kişi tutuklandı

13:37 05.12.2022 (güncellendi: 13:39 05.12.2022)
© AAAdana'da alıkoydukları genç çocuğa, parti binasındaki işkence yapan 5 kişi tutuklandı
Adana'da alıkoydukları genç çocuğa, parti binasındaki işkence yapan 5 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Adana'da parti binasında ve bir ofiste alıkoydukları gence işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan Anavatan Partisi İl Başkanı Mehmet Üveyik'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı.
AA'nın haberine göre, Furkan Ç. (23) 27 Kasım'da ailesi tarafından yaralı olarak Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Furkan Ç'nin iki bacağında kırık, dilinde, kulağında ve başında çeşitli yaralar tespit edildi.

Furkan Ç'nin ailesi, oğullarının 26 Kasım'da kandırılıp götürüldüğü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasında işkenceye maruz kaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Aile, parti binasının ardından Karasoku Mahallesi'ndeki bir ofise götürülen oğullarına işkencenin burada da sürdüğünü, 450 lirası ile kimliğinin gasbedildiğini ve tehditle kendisinden 150 bin lira istendiğini ileri sürdü.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, partinin il başkanı Mehmet Üveyik (44) ile olaya karıştıkları iddiasıyla Eyüp E. (32), Zübeyir A. (30), Suat Ö. (25), Erdal A. (35), Ramazan B. (26) ve Yasin D'yi (23) gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ofiste, yaralı Furkan Ç'ye ait kimlik, ruhsatsız 2 tabanca, 139 uyuşturucu hap ile işkencede kullanıldığı değerlendirilen zımba teli sökücü ve sopa ele geçirdi.

İşkence yapıldı

Şüphelilerin, istedikleri parayı alabilmek için elini iple bağladıkları Furkan Ç'yi tekme, yumruk ve sopayla darbettiği, zımba teli sökücüyle de dilinden ve kulağından yaraladığı iddia edildi.

Zanlıların, istedikleri parayı alamayınca da Furkan Ç'yi bir gün sonra serbest bıraktığı ancak polise ihbarda bulunmaması için silahla tehdit ettiği öne sürüldü.

Mehmet Üveyik ve diğer zanlılar ile yaralı Furkan Ç'nin çeşitli olaylardan emniyette suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Mehmet Üveyik'in de aralarında olduğu 5'i tutuklandı, Ramazan B. ve Yasin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала