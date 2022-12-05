https://sputniknews.com.tr/20221205/abd-silah-ureticisi-raytheon-ukraynaya-verilen-destek-abdnin-silah-stoklarini-tuketti-1064214668.html
ABD silah üreticisi Raytheon: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin silah stoklarını tüketti
ABD silah üreticisi Raytheon: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin silah stoklarını tüketti
ABD merkezli silah üreticisi Raytheon Technologies’in CEO’su Greg Hayes, ABD’nin Ukrayna’ya yardımı nedeniyle tüm Stinger ve Javelin füze stoklarını... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T18:47+0300
2022-12-05T18:47+0300
2022-12-05T18:47+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044398619_0:180:2200:1418_1920x0_80_0_0_824858b99fe59eed4e2440cd51a097f6.jpg
National Review’ten Jimmy Quinn’e konuşan Hayes, “Mesele şu ki, çatışmanın ilk aylarında çok fazla stok kullanıldı. 13 yılda üretilen Stinger ve 5 yılda üretin Javelin stokların tümü tüketildi” ifadesini kullandı.Cephanelikleri yenileme sorununun çok şiddetli olduğunu kaydeden Hayes, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un 2004’ten beri taşınabilir hava savunma sistemi alımını yapmadığını anımsattı.Quinn, Washington’un Kiev’e 5 bin 500 aden Javelin ve bin 400 adet Stinger füzesi gönderdiğini ve Raytheon’un, ordunun stoklarını yenilemeye yönelik 624 milyon dolarlık ihaleyi kazandığını anımsattı.ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Reagan National Defense savunma forumunda yaptığı konuşma sırasında, Pentagon’un boşalan askeri depolarını yeniden doldurmak için toplamda 6 milyar dolarlık çok sayıda kontrat imzaladığını bildirdi.Fakat Pentagon’un silah üretimini artırma çabalarının bir nevi belirsizlik içinde olduğunu kaydeden Quinn’e göre, bunun sebebi, Senato’da çoğunluk kazanan Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin henüz belli olmaması.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044398619_36:0:2164:1596_1920x0_80_0_0_4e9e1b9435c5ab9bfe650b891aa850a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, silah
ABD silah üreticisi Raytheon: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin silah stoklarını tüketti
Abone ol
ABD merkezli silah üreticisi Raytheon Technologies’in CEO’su Greg Hayes, ABD’nin Ukrayna’ya yardımı nedeniyle tüm Stinger ve Javelin füze stoklarını tükettiğini belirtti.
National Review
’ten Jimmy Quinn’e konuşan Hayes, “Mesele şu ki, çatışmanın ilk aylarında çok fazla stok kullanıldı. 13 yılda üretilen Stinger ve 5 yılda üretin Javelin stokların tümü tüketildi” ifadesini kullandı.
Cephanelikleri yenileme sorununun çok şiddetli olduğunu kaydeden Hayes, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un 2004’ten beri taşınabilir hava savunma sistemi alımını yapmadığını anımsattı.
Quinn, Washington’un Kiev’e 5 bin 500 aden Javelin ve bin 400 adet Stinger füzesi gönderdiğini ve Raytheon’un, ordunun stoklarını yenilemeye yönelik 624 milyon dolarlık ihaleyi kazandığını anımsattı.
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Reagan National Defense savunma forumunda yaptığı konuşma sırasında, Pentagon’un boşalan askeri depolarını yeniden doldurmak için toplamda 6 milyar dolarlık çok sayıda kontrat imzaladığını bildirdi.
Fakat Pentagon’un silah üretimini artırma çabalarının bir nevi belirsizlik içinde olduğunu kaydeden Quinn’e göre, bunun sebebi, Senato’da çoğunluk kazanan Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin henüz belli olmaması.