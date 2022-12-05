https://sputniknews.com.tr/20221205/abd-silah-ureticisi-raytheon-ukraynaya-verilen-destek-abdnin-silah-stoklarini-tuketti-1064214668.html

ABD silah üreticisi Raytheon: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin silah stoklarını tüketti

ABD silah üreticisi Raytheon: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin silah stoklarını tüketti

ABD merkezli silah üreticisi Raytheon Technologies’in CEO’su Greg Hayes, ABD’nin Ukrayna’ya yardımı nedeniyle tüm Stinger ve Javelin füze stoklarını... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T18:47+0300

2022-12-05T18:47+0300

2022-12-05T18:47+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

silah

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National Review’ten Jimmy Quinn’e konuşan Hayes, “Mesele şu ki, çatışmanın ilk aylarında çok fazla stok kullanıldı. 13 yılda üretilen Stinger ve 5 yılda üretin Javelin stokların tümü tüketildi” ifadesini kullandı.Cephanelikleri yenileme sorununun çok şiddetli olduğunu kaydeden Hayes, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un 2004’ten beri taşınabilir hava savunma sistemi alımını yapmadığını anımsattı.Quinn, Washington’un Kiev’e 5 bin 500 aden Javelin ve bin 400 adet Stinger füzesi gönderdiğini ve Raytheon’un, ordunun stoklarını yenilemeye yönelik 624 milyon dolarlık ihaleyi kazandığını anımsattı.ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Reagan National Defense savunma forumunda yaptığı konuşma sırasında, Pentagon’un boşalan askeri depolarını yeniden doldurmak için toplamda 6 milyar dolarlık çok sayıda kontrat imzaladığını bildirdi.Fakat Pentagon’un silah üretimini artırma çabalarının bir nevi belirsizlik içinde olduğunu kaydeden Quinn’e göre, bunun sebebi, Senato’da çoğunluk kazanan Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin henüz belli olmaması.

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