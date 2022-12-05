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28 yaşındaki genç tanımadığı kişilerce bıçaklandı, aracı kurşunlandı
28 yaşındaki genç tanımadığı kişilerce bıçaklandı, aracı kurşunlandı
Antalya'da, tanımadığı kişilerce otomobilden zorla indirilip, kasık bölgesinden bıçaklanan 28 yaşındaki Emre D., polisin durdurmasıyla yaralı olduğu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T12:34+0300
2022-12-05T12:44+0300
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Antalya'da olay, gece Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı Meydankavağı Mahallesi 1569 kesişiminde meydana geldi.DHA'da yer alan habere göre devriye görevinde bulunan motosikletli polisler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.'Otomobilden zorla indirdiler'Polis, araçtan inmesini istediği sürücü Emre D.'nin kasık bölgesinden yaralı olduğunu fark etti. Çağrılan sağlık ekibi, Emre D.'nin kasık bölgesinden kesici aletle 2 darbe aldığını belirledi.Emre D., olay yerinde polise verdiği ifadesinde; Yörükoğlu kavşağında tanımadığı grubun otomobilini durdurduğunu, inmeye zorlandığını daha sonra bıçaklandığını ve kaçtığını iddia etti.Emre D., ilk müdahale sonrası ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de otomobilde 7 kurşun izi olduğunu tespit etti.Otomobil lastiklerinden birinin ise isabet eden mermi nedeniyle patladığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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28 yaşındaki genç tanımadığı kişilerce bıçaklandı, aracı kurşunlandı

12:34 05.12.2022 (güncellendi: 12:44 05.12.2022)
© DHA28 yaşındaki genç, tanımadığı kişilerce bıçaklandı, aracı kurşunlandı
28 yaşındaki genç, tanımadığı kişilerce bıçaklandı, aracı kurşunlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© DHA
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Antalya'da, tanımadığı kişilerce otomobilden zorla indirilip, kasık bölgesinden bıçaklanan 28 yaşındaki Emre D., polisin durdurmasıyla yaralı olduğu anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre D.'nin aracında ayrıca 7 kurşun izine rastlanıldı
Antalya'da olay, gece Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı Meydankavağı Mahallesi 1569 kesişiminde meydana geldi.
DHA'da yer alan habere göre devriye görevinde bulunan motosikletli polisler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

'Otomobilden zorla indirdiler'

Polis, araçtan inmesini istediği sürücü Emre D.'nin kasık bölgesinden yaralı olduğunu fark etti. Çağrılan sağlık ekibi, Emre D.'nin kasık bölgesinden kesici aletle 2 darbe aldığını belirledi.
Emre D., olay yerinde polise verdiği ifadesinde; Yörükoğlu kavşağında tanımadığı grubun otomobilini durdurduğunu, inmeye zorlandığını daha sonra bıçaklandığını ve kaçtığını iddia etti.
Emre D., ilk müdahale sonrası ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de otomobilde 7 kurşun izi olduğunu tespit etti.
Otomobil lastiklerinden birinin ise isabet eden mermi nedeniyle patladığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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