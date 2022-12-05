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Çinli 3 taykonot 183 gün sonra Dünya’ya döndü
Çinli 3 taykonot 183 gün sonra Dünya’ya döndü
Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev yapan Shenzhou-14 mürettebatı 3 taykonot 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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фото, çin, çin komünist partisi (çkp), çin halk cumhuriyeti, taykonot

Çinli 3 taykonot 183 gün sonra Dünya’ya döndü

14:34 05.12.2022
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Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev yapan Shenzhou-14 mürettebatı 3 taykonot 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü.
© İHA-AW774266

Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 taykonot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 taykonot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA-AW774266

Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 taykonot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

© İHA-AW774266

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin&#x27;in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09&#x27;da indi. - Sputnik Türkiye
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© İHA-AW774266

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.

© İHA-AW774266

Çinli taykonotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çinli taykonotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye
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© İHA-AW774266

Çinli taykonotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

© İHA-AW774266

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu. - Sputnik Türkiye
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© İHA-AW774266

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.

© İHA-AW774266

Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.

Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. - Sputnik Türkiye
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© İHA-AW774266

Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.

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