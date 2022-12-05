Çinli 3 taykonot 183 gün sonra Dünya’ya döndü

Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 taykonot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.
Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 taykonot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.