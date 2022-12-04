Türkiye
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://sputniknews.com.tr/20221204/yazar-erkan-bir-gercegimiz-var-anlatamiyoruz-1064169619.html
Yazar Erkan: Bir gerçeğimiz var, anlatamıyoruz
Yazar Erkan: Bir gerçeğimiz var, anlatamıyoruz
Yazar Mehmet Erkan, “Bir gerçeğimiz var: Anlatamıyoruz. Aslında kimse kendisini anlatamıyor, yaralarını açık etmiyor. Bunun sebebinin birbirimizi çok fazla... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T23:16+0300
2022-12-05T14:16+0300
yazar
gündem dişi
radyo sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200107_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a3181ea2ce62f8b20ef23ac199a03260.jpg
Yazar Mehmet Erkan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.İlk öyküsü Bekir Bey ile 2002 yılında Türk Edebiyatı Vakfı Ömer Seyfeddin Hikâye Ödülü’nde Mansiyon kazanan ardından, Bir Safın Öyküsü kitabıyla Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne layık görülen Yazar Erkan, “İyi bir okurdum ama hayatımda ilk kez Dostoyevski’yi üniversite yıllarında okudum. Ondan etkilenmem bir dönüm noktası oldu. Dostoyevski okuduktan sonra hayatımda ilk kez bir öykü yazdım ve onunla Türk Edebiyatı Vakfı’ndan ödül aldım” diye konuştu.Erkan, “Bir yazar olarak gerçekçiliği temsil ediyorum. Hem kendi düşün dünyamda hem de edebiyatçılığımda romantizme kaçmıyorum, gerçekçiyim. Son romanım ‘Herkes Saklar Yarası’nda bir aşkı anlatsam da bunu gerçekçi bir üslupla ele alıyorum” şeklinde konuştu.Öyküleri Varlık, Hece Öykü, Edebiyat Nöbeti gibi edebiyat dergilerinde yer alan yazar Erkan, “Bir yazar olarak mutlaka kendinizden yola çıkıyorsunuz. Sizin yaşadığınız bir olay da olabilir, gözlemlediğiniz bir olay da olabilir. Oradan bir duyguyla yola çıkıyorsunuz. Bir çıkış noktanız var, yoğun bir olay yaşayabilirsiniz ama bu, tek başına bir edebi eser haline gelmez. Sizin dışınızda diğer insanların da okuduğunda duygulanacağı, bir şeyler hissedebileceği bir hale getirdiğiniz zaman bir edebi metinden söz edebiliriz. Yoksa bir kişinin hezeyanları olabilir bu. Dolayısıyla edebiyat sizin acılarınızdan, sizin sevinçlerinizden karşı tarafta da bir hissiyat, duygu uyandırmalı; bu metinlerin çıkartılabilmesi, edebiyatın mucizesi” dedi.Son romanı ‘Herkes Saklar Yarasını’ için 'anlatacak bir dost ve kapanıp ağlayacak bir diz bulamayanların romanı' olarak bahseden Erkan şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200107_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_92ae74c4889712a0f34e444a574501b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yazar, radyo sputnik
yazar, radyo sputnik

Yazar Erkan: Bir gerçeğimiz var, anlatamıyoruz

23:16 04.12.2022 (güncellendi: 14:16 05.12.2022)
Gündem dışı
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
Abone olTelegram
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Yazar Mehmet Erkan, “Bir gerçeğimiz var: Anlatamıyoruz. Aslında kimse kendisini anlatamıyor, yaralarını açık etmiyor. Bunun sebebinin birbirimizi çok fazla yargılamak ve yadırgamak olduğunu düşünüyorum” dedi.
Yazar Mehmet Erkan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
İlk öyküsü Bekir Bey ile 2002 yılında Türk Edebiyatı Vakfı Ömer Seyfeddin Hikâye Ödülü’nde Mansiyon kazanan ardından, Bir Safın Öyküsü kitabıyla Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne layık görülen Yazar Erkan, “İyi bir okurdum ama hayatımda ilk kez Dostoyevski’yi üniversite yıllarında okudum. Ondan etkilenmem bir dönüm noktası oldu. Dostoyevski okuduktan sonra hayatımda ilk kez bir öykü yazdım ve onunla Türk Edebiyatı Vakfı’ndan ödül aldım” diye konuştu.
Erkan, “Bir yazar olarak gerçekçiliği temsil ediyorum. Hem kendi düşün dünyamda hem de edebiyatçılığımda romantizme kaçmıyorum, gerçekçiyim. Son romanım ‘Herkes Saklar Yarası’nda bir aşkı anlatsam da bunu gerçekçi bir üslupla ele alıyorum” şeklinde konuştu.
Öyküleri Varlık, Hece Öykü, Edebiyat Nöbeti gibi edebiyat dergilerinde yer alan yazar Erkan, “Bir yazar olarak mutlaka kendinizden yola çıkıyorsunuz. Sizin yaşadığınız bir olay da olabilir, gözlemlediğiniz bir olay da olabilir. Oradan bir duyguyla yola çıkıyorsunuz. Bir çıkış noktanız var, yoğun bir olay yaşayabilirsiniz ama bu, tek başına bir edebi eser haline gelmez. Sizin dışınızda diğer insanların da okuduğunda duygulanacağı, bir şeyler hissedebileceği bir hale getirdiğiniz zaman bir edebi metinden söz edebiliriz. Yoksa bir kişinin hezeyanları olabilir bu. Dolayısıyla edebiyat sizin acılarınızdan, sizin sevinçlerinizden karşı tarafta da bir hissiyat, duygu uyandırmalı; bu metinlerin çıkartılabilmesi, edebiyatın mucizesi” dedi.
Son romanı ‘Herkes Saklar Yarasını’ için 'anlatacak bir dost ve kapanıp ağlayacak bir diz bulamayanların romanı' olarak bahseden Erkan şöyle devam etti:
“Gerçek hayatlarımızda kalabalık şehirlerde yaşıyoruz, çok sosyal olduğumuzu düşünüyoruz ancak bir gerçeğimiz var: Anlatamıyoruz. Aslında kimse kendisini anlatamıyor, yaralarını açık etmiyor. Bunun sebebinin birbirimizi çok fazla yargılamak ve yadırgamak olduğunu düşünüyorum”.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала