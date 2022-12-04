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https://sputniknews.com.tr/20221204/usakta-iki-cinsel-saldiri-olayinin-faili-polisle-girdigi-catismada-olduruldu-1064150088.html
Serbest bırakılan cinsel saldırı olaylarının şüphelisi polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Serbest bırakılan cinsel saldırı olaylarının şüphelisi polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Uşak'ta iki cinsel saldırı olayının faili olarak aranan ve 'teslim ol' çağrısına uymayarak polise pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T23:09+0300
2022-12-04T23:19+0300
cinsel taciz
cinsel saldırı
uşak
türkiye
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında cinsel saldırı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından yakalama kararı bulunan H.T'nin, Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etti.Polislerin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı.H.T, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etti.Burada çıkan çatışmada H.T. vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Şüpheli hakkındaki detaylarÇocuğun cinsel istismarı suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen H.T'nin, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.Alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.Üniversite öğrencilerinin evine zorla girip kalmışAybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.Yapılan araştırmada bu olayın da failinin H.T. olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi.
uşak
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cinsel taciz, cinsel saldırı, uşak
cinsel taciz, cinsel saldırı, uşak

Serbest bırakılan cinsel saldırı olaylarının şüphelisi polisle girdiği çatışmada öldürüldü

23:09 04.12.2022 (güncellendi: 23:19 04.12.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© İHA
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Uşak'ta iki cinsel saldırı olayının faili olarak aranan ve 'teslim ol' çağrısına uymayarak polise pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında cinsel saldırı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından yakalama kararı bulunan H.T'nin, Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etti.
Polislerin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı.
H.T, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etti.
Burada çıkan çatışmada H.T. vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli hakkındaki detaylar

Çocuğun cinsel istismarı suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen H.T'nin, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Üniversite öğrencilerinin evine zorla girip kalmış

Aybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.
Yapılan araştırmada bu olayın da failinin H.T. olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi.
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