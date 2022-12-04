https://sputniknews.com.tr/20221204/ukraynanin-astanadaki-buyukelciligine-bomba-ihbari-yapildi-1064140404.html
Ukrayna’nın Astana’daki Büyükelçiliği’ne bomba ihbarı yapıldı
Ukrayna’nın Astana’daki Büyükelçiliği’ne bomba ihbarı yapıldı
Ukrayna’nın Astana’daki Büyükelçilik binasına bomba yerleştirildiğine ilişkin asılsız bir ihbar yapıldığı belirtildi. Söz konusu olay, ülkenin Avrupa’daki bir... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T14:30+0300
2022-12-04T14:30+0300
2022-12-04T14:30+0300
ukrayna krizi
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kazakistan
büyükelçilik
astana
bomba ihbarı
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Kazakistan polisinin, Ukrayna’nın ülkedeki büyükelçilik binasına bomba yerleştirildiği ihbarını içeren e-postayı gönderen kişileri aradığı kaydedildi.Kazakistan İçişleri Bakanlığı, başkent Astana’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nden bir yetkilinin kendilerine ulaşıp elçilik binasında bomba bulunduğu ihbarını içeren bir e-posta aldıklarını söylediğini duyurdu. Bunun üstüne elçilik binasına özel güçlerin gönderildiği, ancak yapılan aramalar sonucunda binada bomba bulunmadığı kaydedildi.Astana’da yaşanan olay, İspanya’da Ukrayna’yla ilgili kurum ile tesislere bombalı mektuplar iletilmesini ve daha sonra Ukrayna’nın Avrupa’daki bir dizi büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren paketler gönderilmesini izliyor. İspanya’da hedef alınan yerlerden biri de Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ydi.Söz konusu olaylar, Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı özel askeri operasyonu sürdürdüğü bir döneme denk geliyor. İspanya’daki Ukrayna Büyükelçiliği’ne içinde bomba bulunan bir paketin gönderilmesinin duyulması ardından Rusya Dışişleri yetkilileri, her diplomatik temsilciğine yapılan saldırıyı kınayacakları gibi Ukrayna’nın Madrid’deki Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyı da kınadıklarını belirtmişti.
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ukrayna, kazakistan, büyükelçilik, astana, bomba ihbarı
ukrayna, kazakistan, büyükelçilik, astana, bomba ihbarı
Ukrayna’nın Astana’daki Büyükelçiliği’ne bomba ihbarı yapıldı
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Ukrayna’nın Astana’daki Büyükelçilik binasına bomba yerleştirildiğine ilişkin asılsız bir ihbar yapıldığı belirtildi. Söz konusu olay, ülkenin Avrupa’daki bir dizi büyükelçiliğine içlerinde hayvan gözleri bulunan paketler gönderilmesini izledi.
Kazakistan polisinin, Ukrayna’nın ülkedeki büyükelçilik binasına bomba yerleştirildiği ihbarını içeren e-postayı gönderen kişileri aradığı kaydedildi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, başkent Astana’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nden bir yetkilinin kendilerine ulaşıp elçilik binasında bomba bulunduğu ihbarını içeren bir e-posta aldıklarını söylediğini duyurdu. Bunun üstüne elçilik binasına özel güçlerin gönderildiği, ancak yapılan aramalar sonucunda binada bomba bulunmadığı kaydedildi.
Astana’da yaşanan olay, İspanya’da Ukrayna’yla ilgili kurum ile tesislere bombalı mektuplar iletilmesini ve daha sonra Ukrayna’nın Avrupa’daki bir dizi büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren paketler gönderilmesini izliyor. İspanya’da hedef alınan yerlerden biri de Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ydi.
Söz konusu olaylar, Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı özel askeri operasyonu sürdürdüğü bir döneme denk geliyor. İspanya’daki Ukrayna Büyükelçiliği’ne içinde bomba bulunan bir paketin gönderilmesinin duyulması ardından Rusya Dışişleri yetkilileri, her diplomatik temsilciğine yapılan saldırıyı kınayacakları gibi Ukrayna’nın Madrid’deki Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyı da kınadıklarını belirtmişti.