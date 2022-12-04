https://sputniknews.com.tr/20221204/trabzonspor-baskani-ahmet-agaoglu-ali-kocun-sozlerine-cevap-verdi-1064144904.html

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ağzımızdan çıkan ifadelerin taraftarı tahrik edici değil sakinleştirici, futbolun güzelliklerini görmeye ve yaşamaya... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T18:23+0300

2022-12-04T18:23+0300

2022-12-04T18:23+0300

spor

trabzonspor

fenerbahçe

ali koç

ahmet ağaoğlu

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Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.Ağaoğlu, şampiyon olarak tamamladıkları geçen sezonla ilgili sürekli olarak kendileriyle alakalı bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Hiçbir şekilde bu söylemlere Türk futbolunun selameti açısından cevap vermedik. Sadece Fenerbahçe ile değil 2 yıllık süreç içerisinde hiçbir kulübümüzle alakalı açıklama yapmadık. Tam aksine sürekli olarak rakiplerimize saygı duyduğumuzu, futbolun ancak rekabet ortamı içinde gelişeceğini ifade ettik" diye konuştu."Eğer geriye dönük olarak konuşacak olursak, 1996, 2004, 2005 ve 2011 sezonları hafızalardan silinmiş değil" ifadesini kullanan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trabzonspor taraftarı özellikle şampiyonluk kutlamalarında coşkulu, bir o kadar da sağduyulu davrandı’Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarının geçen sezon içerisinde ve sonrasında şampiyonluk kutlamalarıyla örnek olduğunu kaydederek, "Trabzonspor taraftarı özellikle şampiyonluk kutlamalarında coşkulu, bir o kadar da sağduyulu davrandı. Hiçbir şekilde bir provokasyona neden olacak davranışların içerisinde bulunmadı. Tüm dünyanın da takdir ettiği örnek bir davranış sergileyerek yıllardır Trabzonspor taraftarı üzerinde yaratılmaya çalışılan art niyetli algıların da ortadan kalkmasında önemli bir rol oynadı. Aynı tutum ve davranışları devam ettireceklerinden de en ufak bir kuşkum dahi yok" ifadelerini kullandı."Biz geçen sene şampiyonluğu bir bütün halinde, birlikte, yan yana mücadele vererek kazandık" diyen başkan Ağaoğlu, "Tabii ki burada en önemli pay, saha dışında tribünde desteğini takımdan hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarlarımızındır. Fenerbahçe maçı ve sezonun devamında da taraftarlarımızın takımımızın itici gücü olmaya devam etmesi, en önemli avantajımız olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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trabzonspor, fenerbahçe, ali koç, ahmet ağaoğlu