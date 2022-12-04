https://sputniknews.com.tr/20221204/tonga-aciklarinda-67-buyuklugunde-deprem-1064150443.html
Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem
Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem
Büyük Okyanus'ta Tonga Adası açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T23:26+0300
2022-12-04T23:26+0300
2022-12-04T23:26+0300
dünya
büyük okyanus
tonga
deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Niuatoputapu Ada'sındaki Hihifo köyünün 108 kilometre kuzeydoğusunda 36 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/duzcede-6-ay-sureyle-200-kisiye-deprem-istihdami-1064103834.html
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büyük okyanus, tonga, deprem
büyük okyanus, tonga, deprem
Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem
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Büyük Okyanus'ta Tonga Adası açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin merkez üssünün Niuatoputapu Ada'sındaki Hihifo köyünün 108 kilometre kuzeydoğusunda 36 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.