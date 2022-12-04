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https://sputniknews.com.tr/20221204/tarim-ve-orman-bakanliginca-629-binden-fazla-ev-hayvani-kimliklendirildi-son-tarih-31-aralik-1064142812.html
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi: Son tarih 31 Aralık
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi: Son tarih 31 Aralık
Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 629 bin 165 ev hayvanının mikroçiple kimliklendirildiğini bildirdi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T16:29+0300
2022-12-04T16:29+0300
türkiye
kedi
köpek
gelincik
çip
tarım ve orman bakanlığı
kimlik
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Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) ile hayvanların kimliklendirildiği belirtildi. Kimliklendirme işlemi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğu hatırlatılan paylaşımda, şu bilgiler verildi:"Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) ile can dostlarımızı kimliklendiriyor, kayıt altına alıyoruz. Bu işlemler, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz ile veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. PETVET mikroçip uygulamasıyla hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıt durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 323 bin 647 kedi, 305 bin 505 köpek ve 13 gelincik olmak üzere 629 bin 165 ev hayvanı kimliklendirildi."
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kedi, köpek, gelincik, çip, tarım ve orman bakanlığı, kimlik
kedi, köpek, gelincik, çip, tarım ve orman bakanlığı, kimlik

Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi: Son tarih 31 Aralık

16:29 04.12.2022
© Fotoğraf : PixabayKedi-köpek-hayvan
Kedi-köpek-hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 629 bin 165 ev hayvanının mikroçiple kimliklendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) ile hayvanların kimliklendirildiği belirtildi. Kimliklendirme işlemi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğu hatırlatılan paylaşımda, şu bilgiler verildi:
"Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) ile can dostlarımızı kimliklendiriyor, kayıt altına alıyoruz. Bu işlemler, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz ile veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. PETVET mikroçip uygulamasıyla hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıt durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 323 bin 647 kedi, 305 bin 505 köpek ve 13 gelincik olmak üzere 629 bin 165 ev hayvanı kimliklendirildi."
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