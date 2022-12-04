https://sputniknews.com.tr/20221204/sok-galip-aykaci-istifaya-cagirdi-toplantilara-suresiz-olarak-katilmayacagiz-1064135775.html

ŞOK, Galip Aykaç'ı istifaya çağırdı: Toplantılara süresiz olarak katılmayacağız

ŞOK, Galip Aykaç'ı istifaya çağırdı: Toplantılara süresiz olarak katılmayacağız

ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, yayınladıkları bir açıklamayla Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı istifaya... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

galip aykaç

şok

bim

market

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ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" açıklamalarına "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" ifadeleriyle yanıt veren ve "Bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar" diyen Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'a yönelik bir açıklama yaptı.Yapılan yazılı açıklamada Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği'nin bilgisi olmadan konuşma yaptığı belirtildi.Açıklamada, "BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Sn. Galip Aykaç, 30 Kasım 2022 tarihinde basına açık bir toplantıda bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar öncesinde, basın açıklaması yapılacağı ve açıklamanın içeriği hakkında Gıda Perakendecileri Derneği tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınmamış ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmamıştır" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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