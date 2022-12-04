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https://sputniknews.com.tr/20221204/sok-galip-aykaci-istifaya-cagirdi-toplantilara-suresiz-olarak-katilmayacagiz-1064135775.html
ŞOK, Galip Aykaç'ı istifaya çağırdı: Toplantılara süresiz olarak katılmayacağız
ŞOK, Galip Aykaç'ı istifaya çağırdı: Toplantılara süresiz olarak katılmayacağız
ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, yayınladıkları bir açıklamayla Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı istifaya... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-04T10:28+0300
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türkiye
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şok
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ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" açıklamalarına "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" ifadeleriyle yanıt veren ve "Bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar" diyen Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'a yönelik bir açıklama yaptı.Yapılan yazılı açıklamada Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği'nin bilgisi olmadan konuşma yaptığı belirtildi.Açıklamada, "BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Sn. Galip Aykaç, 30 Kasım 2022 tarihinde basına açık bir toplantıda bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar öncesinde, basın açıklaması yapılacağı ve açıklamanın içeriği hakkında Gıda Perakendecileri Derneği tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınmamış ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmamıştır" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, galip aykaç, şok, bim, market

ŞOK, Galip Aykaç'ı istifaya çağırdı: Toplantılara süresiz olarak katılmayacağız

10:28 04.12.2022
© AAGıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, yayınladıkları bir açıklamayla Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı istifaya çağırdı. Açıklamada "Ayrılma süreci tamamlanana kadar Şok Marketler olarak dernek faaliyet ve toplantılarına süresiz olarak katılmayacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.
ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" açıklamalarına "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" ifadeleriyle yanıt veren ve "Bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar" diyen Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'a yönelik bir açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği'nin bilgisi olmadan konuşma yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Sn. Galip Aykaç, 30 Kasım 2022 tarihinde basına açık bir toplantıda bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar öncesinde, basın açıklaması yapılacağı ve açıklamanın içeriği hakkında Gıda Perakendecileri Derneği tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınmamış ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmamıştır" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galip Aykaç tarafından yapılan açıklamalar, bu haksız saldırılara karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak fiyat artışı tartışmalarının siyasi düzleme çekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu açıklamalar nedeniyle Şirketimiz ve Derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir. Şok Marketler Yönetim Kurulu olarak; yapılan bu açıklamaları üslup ve tarz açısından tasvip etmediğimizi tarafınıza bildiririz. Bu nedenle Sn. Galip Aykaç’ın dernek başkanlığı görevinde daha fazla kalması sektörün ve hepimizin temsil edildiği derneğimize zarar vereceğinden, kendisinin bu görevden ayrılması gerekliliğini bilgilerinize sunarız. Ayrılma süreci tamamlanana kadar Şok Marketler olarak dernek faaliyet ve toplantılarına süresiz olarak katılmayacağımızı ve alınacak kararların Şirketimizi bağlamayacağını beyan ederiz. Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz"
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