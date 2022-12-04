https://sputniknews.com.tr/20221204/rusyada-gaz-patlamasi-iki-kati-yikilan-binada-6-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yaralandi-1064148047.html

Rusya’da gaz patlaması: İki katı yıkılan binada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Rusya’da gaz patlaması: İki katı yıkılan binada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde yer alan Nijnevartovsk kentinde çok katlı bir apartmanda gaz patlaması meydana geldiğini, patlama sonucu 6... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T21:29+0300

2022-12-04T21:29+0300

2022-12-04T21:36+0300

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doğalgaz patlaması

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın kuzeyindeki Nijnevartovsk kentinde çok katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi, patlama sonucu bina girişlerinden birinde ikinci ve üçüncü katların döşemeleri kısmen yıkıldı, apartman sakinlerinden 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.Açıklamada, “Moskova saati ile 19.00 (TSİ ile aynı) itibarı ile meydana gelen olay 15 kişiyi etkiledi, bunlardan 6 kişi hayatını kaybetti, 4’ü sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları için operasyonel karargah kuruldu, çalışmalar 24 saat kesintisiz bir şekilde yürütülecek” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca apartman sakinlerinin olay yerinden tahliye edilerek geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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rusya, patlama, doğalgaz patlaması