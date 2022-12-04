https://sputniknews.com.tr/20221204/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-tavan-fiyati-yasaklama-mekanizmalarinin-uzerinde-calisiyoruz-1064143422.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol tavan fiyatı yasaklama mekanizmalarının üzerinde çalışıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol tavan fiyatı yasaklama mekanizmalarının üzerinde çalışıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın AB tarafından uygulamaya konulan tavan fiyat kullanımının piyasa kurallarına uygunsuz bulduğunu ve... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T17:03+0300
2022-12-04T17:03+0300
2022-12-04T17:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
petrol
tavan fiyat
yasaklama
aleksandr novak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna konuk olarak katıldığı bir programda AB tarafından Rus petrolüne ilişkin uygulamaya konulan tavan fiyat konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Novak, “Bu aracın piyasa kurallarına uygunsuz, etkisiz olduğu, piyasaya büyük ölçüde müdahale ettiği ve DTÖ örneğinde olduğu gibi tüm kurallara aykırı olduğu kanısındayız. Çalışmalarımızda tavan fiyat ile ilgili araçları kullanmayacağız. Bunun için şu anda hangi seviye belirlenirse belirlensin, tavan fiyat aracının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.Tavan fiyat uygulamasının ancak piyasada istikrarsızlığa, enerji kaynakları kıtlığına ve yatırımların azalmasına neden olacağını, ileride ise bu mekanizmanın farklı ürünlere ya da ülkelere yönelik uygulanabileceğini vurgulayan Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html
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rusya, ab, petrol, tavan fiyat, yasaklama, aleksandr novak
rusya, ab, petrol, tavan fiyat, yasaklama, aleksandr novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol tavan fiyatı yasaklama mekanizmalarının üzerinde çalışıyoruz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın AB tarafından uygulamaya konulan tavan fiyat kullanımının piyasa kurallarına uygunsuz bulduğunu ve petrol üretiminde azalmaya gidilmesi pahasına dahi bu aracın kullanımını yasaklayacak bir mekanizma üzerinde çalıştığını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna konuk olarak katıldığı bir programda AB tarafından Rus petrolüne ilişkin uygulamaya konulan tavan fiyat konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Novak, “Bu aracın piyasa kurallarına uygunsuz, etkisiz olduğu, piyasaya büyük ölçüde müdahale ettiği ve DTÖ örneğinde olduğu gibi tüm kurallara aykırı olduğu kanısındayız. Çalışmalarımızda tavan fiyat ile ilgili araçları kullanmayacağız. Bunun için şu anda hangi seviye belirlenirse belirlensin, tavan fiyat aracının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.
Tavan fiyat uygulamasının ancak piyasada istikrarsızlığa, enerji kaynakları kıtlığına ve yatırımların azalmasına neden olacağını, ileride ise bu mekanizmanın farklı ürünlere ya da ülkelere yönelik uygulanabileceğini vurgulayan Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üretimi belli bir ölçüde kısmak zorunda kalsak da bizimle piyasa şartlarında çalışacak olan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız.”