https://sputniknews.com.tr/20221204/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-tavan-fiyati-yasaklama-mekanizmalarinin-uzerinde-calisiyoruz-1064143422.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol tavan fiyatı yasaklama mekanizmalarının üzerinde çalışıyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol tavan fiyatı yasaklama mekanizmalarının üzerinde çalışıyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın AB tarafından uygulamaya konulan tavan fiyat kullanımının piyasa kurallarına uygunsuz bulduğunu ve... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T17:03+0300

2022-12-04T17:03+0300

2022-12-04T17:03+0300

ukrayna krizi

rusya

ab

petrol

tavan fiyat

yasaklama

aleksandr novak

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna konuk olarak katıldığı bir programda AB tarafından Rus petrolüne ilişkin uygulamaya konulan tavan fiyat konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Novak, “Bu aracın piyasa kurallarına uygunsuz, etkisiz olduğu, piyasaya büyük ölçüde müdahale ettiği ve DTÖ örneğinde olduğu gibi tüm kurallara aykırı olduğu kanısındayız. Çalışmalarımızda tavan fiyat ile ilgili araçları kullanmayacağız. Bunun için şu anda hangi seviye belirlenirse belirlensin, tavan fiyat aracının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.Tavan fiyat uygulamasının ancak piyasada istikrarsızlığa, enerji kaynakları kıtlığına ve yatırımların azalmasına neden olacağını, ileride ise bu mekanizmanın farklı ürünlere ya da ülkelere yönelik uygulanabileceğini vurgulayan Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html

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rusya, ab, petrol, tavan fiyat, yasaklama, aleksandr novak