https://sputniknews.com.tr/20221204/pendik-sabiha-gokcen-havalimani-metro-hattinda-2-ayda-14-milyon-yolcu-seyahat-etti-1064138422.html

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1.4 milyon yolcu seyahat etti

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1.4 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T13:07+0300

2022-12-04T13:07+0300

2022-12-04T13:07+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

metro

sabiha gökçen havaalanı

pendik-sabiha gökçen havalimanı metrosu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde de yatırımlara devam ettiklerine, bu yatırımlardan birinin de Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı olduğuna işaret etti. Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğine dikkatini çeken Karaismailoğlu, "2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1.4 milyona yakın yolcu seyahat etti" bilgisini paylaştı. Karaismailoğlu, bu metro hattında Ekim'de 640 bin 496, Kasım'da 752 bin 165 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, 2 ayda 1 milyon 393 bin yolcunun bu hattı tercih ettiğini bildirdi.‘Metro yatırımlarımız hızla devam ediyor’İstanbul'da diğer metro yatırımlarının da hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:‘6 ilde 12 projemiz var’Karaismailoğlu, bu hattın da 2023'te hizmete alınmasının hedeflendiğini belirterek, "Bir diğer hattımız da 31.5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel kazma işimizin yüzde 80'ini tamamladık. Projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılı ilk yarısında tamamlamayı hedefledik" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 12 projenin olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, bu projelerin bitmesiyle ekonomiye yılda 11.1 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edileceğine işaret ederek, "Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacak" ifadesini kullandı.

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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adil karaismailoğlu, metro, sabiha gökçen havaalanı, pendik-sabiha gökçen havalimanı metrosu