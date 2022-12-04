https://sputniknews.com.tr/20221204/okul-servisi-soforu-ile-motosikletli-kavga-etti-hostes-cocuklari-sakinlestirmeye-calisti-1064137857.html
Okul servisi şoförü ile motosikletli kavga etti: Hostes çocukları sakinleştirmeye çalıştı
Okul servisi şoförü ile motosikletli kavga etti: Hostes çocukları sakinleştirmeye çalıştı
Kadıköy'de trafikte bir okul servisi şoförü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoför ile sürücü arasındaki kavga... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T12:45+0300
2022-12-04T12:45+0300
2022-12-04T12:45+0300
türkiye
istanbul
okul servisi
şoför
motosiklet
kavga
trafik
çocuk
hostes
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Kadıköy Erenköy'de ara tatilin başladığı 11 Kasım Cuma günü yaşanan olayda, okul servisi şoförü, önündeki araçta bulunan sürücüyü, cep telefonuyla konuştuğu için trafiği yavaşlattığı iddiasıyla, kornayla uyardı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, servis şoförüne el kol işaretleri yaptı.Bunun üzerine servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Motosikletinden inen sürücü, servis şoförüne kaskını fırlattı. Aracından inen servis şoförü, motosiklet sürücüsüne biber gazı sıktı. Aracındaki sopayı da yanına alan servis şoförü, motosiklet sürücüsüne vurdu.Şoför ile sürücü arasındaki kavga sırasında okul servisindeki çocukları servis hostesi sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından servis şoförü araca tekrar bindi. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar, olay yerinden ayrıldı.
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istanbul, okul servisi, şoför, motosiklet, kavga, trafik, çocuk, hostes
istanbul, okul servisi, şoför, motosiklet, kavga, trafik, çocuk, hostes
Okul servisi şoförü ile motosikletli kavga etti: Hostes çocukları sakinleştirmeye çalıştı
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Kadıköy'de trafikte bir okul servisi şoförü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoför ile sürücü arasındaki kavga sırasında okul servisindeki çocukları servis hostesi sakinleştirmeye çalıştı.
Kadıköy Erenköy'de ara tatilin başladığı 11 Kasım Cuma günü yaşanan olayda, okul servisi şoförü, önündeki araçta bulunan sürücüyü, cep telefonuyla konuştuğu için trafiği yavaşlattığı iddiasıyla, kornayla uyardı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, servis şoförüne el kol işaretleri yaptı.
Bunun üzerine servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Motosikletinden inen sürücü, servis şoförüne kaskını fırlattı. Aracından inen servis şoförü, motosiklet sürücüsüne biber gazı sıktı. Aracındaki sopayı da yanına alan servis şoförü, motosiklet sürücüsüne vurdu.
Şoför ile sürücü arasındaki kavga sırasında okul servisindeki çocukları servis hostesi sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından servis şoförü araca tekrar bindi. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar, olay yerinden ayrıldı.