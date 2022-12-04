https://sputniknews.com.tr/20221204/msb-tahil-koridorundan-tasinan-tahil-miktari-13-milyon-tonu-gecti-1064142262.html

MSB: Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti

MSB: Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T15:57+0300

2022-12-04T15:57+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

milli savunma bakanlığı (msb)

tahıl sevkiyatı

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" denildi.

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rusya, ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), tahıl sevkiyatı