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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221204/msb-tahil-koridorundan-tasinan-tahil-miktari-13-milyon-tonu-gecti-1064142262.html
MSB: Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti
MSB: Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T15:57+0300
2022-12-04T15:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl sevkiyatı
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" denildi.
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rusya, ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), tahıl sevkiyatı
rusya, ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), tahıl sevkiyatı

MSB: Tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti

15:57 04.12.2022
© Sputnik / Sputnik / Multimedya arşivine gidinСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" denildi.
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