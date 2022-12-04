https://sputniknews.com.tr/20221204/letonyada-rusca-saglik-hizmeti-verilmesi-uygulamasi-son-buldu-1064143300.html
Letonya’da Rusça sağlık hizmeti verilmesi uygulaması son buldu
Letonya’da Rusça sağlık hizmeti verilmesi uygulaması son buldu
Letonya’da Rusça olarak sağlık hizmeti alınması uygulamasına son verildiği belirtildi. Söz konusu uygulama, Letonya hükümetinin ülkede Rusçanın geçerliliğini... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T16:58+0300
2022-12-04T16:58+0300
2022-12-04T17:14+0300
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letonya
sağlık
hizmet
rusça
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Rus İzvestiya gazetesi, Letonya’da halkın neredeyse üçte birinin Rusça konuşmasına karşın ülkede yaşayanlara Rusça olarak sağlık hizmeti verilmesi uygulamasının durdurulduğunu yazdı.Gazetenin haberine göre, telefonla eve doktor çağrılması ya da konsültasyon alınması için oluşturulan telefon numarası arandığında sadece devlet dili olan Letonyaca ya da Ukraynaca sağlık hizmeti verilebileceği söyleniyor.Eski Sovyet ülkelerinin pek çoğunda eve doktor çağrılması ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanılması hâlâ çok yaygın bir uygulama ve sağlık sisteminin önemli bir parçasını oluştuyor.İzvestiya gazetesine bilgi veren bazı hak savunucuları bu yeni uygulama yüzünden hayatları boyunca sadece Rusça konuşmuş emekli kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını belirtiyor.Letonya hükümeti ayrıca, Letonyaca yeterlilik sınavını geçemeyenlerin daimi oturum izinlerinin iptal edilmesini içeren yeni bir yasa tasarısının kabul edilmesi için bastırıyor. Söz konusu tasarının yasalaşması hâlinde 28 bin Rus’un Letonya’daki daimi oturum izinlerinin iptal edileceği belirtiliyor.Letonya hükümeti geçtiğimiz yaz da işte ve kamu alanlarında Rusça konuşulmasını kısıtlayacak yeni bir yasa üstünde çalışmaya başladığını duyurmuştu.
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rusya, letonya, sağlık, hizmet, rusça, ukraynaca
rusya, letonya, sağlık, hizmet, rusça, ukraynaca
Letonya’da Rusça sağlık hizmeti verilmesi uygulaması son buldu
16:58 04.12.2022 (güncellendi: 17:14 04.12.2022) Abone ol
Letonya’da Rusça olarak sağlık hizmeti alınması uygulamasına son verildiği belirtildi. Söz konusu uygulama, Letonya hükümetinin ülkede Rusçanın geçerliliğini sınırlamak için attığı adımlardan sadece birisi.
Rus İzvestiya gazetesi, Letonya’da halkın neredeyse üçte birinin Rusça konuşmasına karşın ülkede yaşayanlara Rusça olarak sağlık hizmeti verilmesi uygulamasının durdurulduğunu yazdı.
Gazetenin haberine göre, telefonla eve doktor çağrılması ya da konsültasyon alınması için oluşturulan telefon numarası arandığında sadece devlet dili olan Letonyaca ya da Ukraynaca sağlık hizmeti verilebileceği söyleniyor.
Eski Sovyet ülkelerinin pek çoğunda eve doktor çağrılması ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanılması hâlâ çok yaygın bir uygulama ve sağlık sisteminin önemli bir parçasını oluştuyor.
İzvestiya gazetesine bilgi veren bazı hak savunucuları bu yeni uygulama yüzünden hayatları boyunca sadece Rusça konuşmuş emekli kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını belirtiyor.
Letonya hükümeti ayrıca, Letonyaca yeterlilik sınavını geçemeyenlerin daimi oturum izinlerinin iptal edilmesini içeren yeni bir yasa tasarısının kabul edilmesi için bastırıyor. Söz konusu tasarının yasalaşması hâlinde 28 bin Rus’un Letonya’daki daimi oturum izinlerinin iptal edileceği belirtiliyor.
Letonya hükümeti geçtiğimiz yaz da işte ve kamu alanlarında Rusça konuşulmasını kısıtlayacak yeni bir yasa üstünde çalışmaya başladığını duyurmuştu.