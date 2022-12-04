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Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı
Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı
Konya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T05:08+0300
2022-12-04T05:08+0300
türkiye
konya
lpg
patlama
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A., Talha S., Bekir B., İsmail B., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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konya, lpg, patlama
konya, lpg, patlama

Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı

05:08 04.12.2022
© İHAKonya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© İHA
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Konya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A., Talha S., Bekir B., İsmail B., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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