https://sputniknews.com.tr/20221204/konyada-lpgli-otomobilden-sizan-gaz-patladi-5-yarali-1064134506.html
Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı
Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı
Konya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T05:08+0300
2022-12-04T05:08+0300
2022-12-04T05:08+0300
türkiye
konya
lpg
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/04/1064134350_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f127d6d7be42982c9e9cb844d5e88147.jpg
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A., Talha S., Bekir B., İsmail B., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/04/1064134350_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_2ec25aa85e134aceaa8f071810e9d4a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konya, lpg, patlama
Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı
Abone ol
Konya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A., Talha S., Bekir B., İsmail B., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.