https://sputniknews.com.tr/20221204/konyada-lpgli-otomobilden-sizan-gaz-patladi-5-yarali-1064134506.html

Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı

Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: 5 yaralı

Konya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T05:08+0300

2022-12-04T05:08+0300

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türkiye

konya

lpg

patlama

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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A., Talha S., Bekir B., İsmail B., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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konya, lpg, patlama