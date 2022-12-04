https://sputniknews.com.tr/20221204/kardesini-tufekle-oldurmustu-ifadesinde-iyi-ki-onu-oldurdum-hic-pisman-degilim-dedi-1064141512.html

Kardeşini tüfekle öldürmüştü: İfadesinde ‘iyi ki onu öldürdüm, hiç pişman değilim’ dedi

Kardeşini tüfekle öldürmüştü: İfadesinde ‘iyi ki onu öldürdüm, hiç pişman değilim’ dedi

Şanlıurfa'da kardeşi Yekta Hezer tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in cenazesi, toprağa verildi. Polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T15:17+0300

2022-12-04T15:17+0300

2022-12-04T15:18+0300

türkiye

kadın cinayeti

şanlıurfa

kardeş

cinayet

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Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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kadın cinayeti, şanlıurfa, kardeş, cinayet