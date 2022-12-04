https://sputniknews.com.tr/20221204/kardesini-tufekle-oldurmustu-ifadesinde-iyi-ki-onu-oldurdum-hic-pisman-degilim-dedi-1064141512.html
Kardeşini tüfekle öldürmüştü: İfadesinde ‘iyi ki onu öldürdüm, hiç pişman değilim’ dedi
Kardeşini tüfekle öldürmüştü: İfadesinde ‘iyi ki onu öldürdüm, hiç pişman değilim’ dedi
Şanlıurfa'da kardeşi Yekta Hezer tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in cenazesi, toprağa verildi. Polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T15:17+0300
2022-12-04T15:17+0300
2022-12-04T15:18+0300
türkiye
kadın cinayeti
şanlıurfa
kardeş
cinayet
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Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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kadın cinayeti, şanlıurfa, kardeş, cinayet
kadın cinayeti, şanlıurfa, kardeş, cinayet
Kardeşini tüfekle öldürmüştü: İfadesinde ‘iyi ki onu öldürdüm, hiç pişman değilim’ dedi
15:17 04.12.2022 (güncellendi: 15:18 04.12.2022) Abone ol
Şanlıurfa'da kardeşi Yekta Hezer tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in cenazesi, toprağa verildi. Polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını söyleyen Hezer, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi.
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.
Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.