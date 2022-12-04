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İYİ Parti Kongresi'nde arbede çıktı: Partililer yumruk yumruğa kavga etti
İYİ Parti Kongresi'nde arbede çıktı: Partililer yumruk yumruğa kavga etti
İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresi'nde yarışan iki adayın tarafları arasında arbede yaşandı. Partililer yumruk yumruğa kavga etti. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T21:55+0300
2022-12-04T22:03+0300
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İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı. Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi. Oyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı. Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı. İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı. Salonun dışına taşan kavga emniyet güçleri ve diğer partililerce tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.
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iyi parti, kongre, kavga, arbede
iyi parti, kongre, kavga, arbede

İYİ Parti Kongresi'nde arbede çıktı: Partililer yumruk yumruğa kavga etti

21:55 04.12.2022 (güncellendi: 22:03 04.12.2022)
© İHAİYİ Parti kavga
İYİ Parti kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© İHA
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İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresi'nde yarışan iki adayın tarafları arasında arbede yaşandı. Partililer yumruk yumruğa kavga etti.
İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı.
Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Oyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı. Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı. İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı. Salonun dışına taşan kavga emniyet güçleri ve diğer partililerce tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.
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