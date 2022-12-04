https://sputniknews.com.tr/20221204/ispanya-polisi-ukraynayla-ilgili-kurumlara-bombali-paketlerin-nereden-gonderildigini-belirledi-1064137438.html

'İspanya polisi Ukrayna’yla ilgili kurumlara bombalı paketlerin nereden gönderildiğini belirledi'

'İspanya polisi Ukrayna’yla ilgili kurumlara bombalı paketlerin nereden gönderildiğini belirledi'

Reuters haber ajansı, İspanya polisinin ülkedeki Ukrayna ile ilgili kurum ve tesislere gönderilen bombalı mektupların kuzeydeki Valladolid kentinden... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T12:31+0300

2022-12-04T12:31+0300

2022-12-04T12:31+0300

ukrayna krizi

ispanya

ukrayna

terör

bomba

büyükelçilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg

Reuters haber ajansı, İspanya’da Ukrayna ile ilgisi bulunan binaların da içlerinde bulunduğu aldığı altı yere gönderilen bombalı mektuplarla ilgili yürütülen soruşturmaya yakın olduğunu kaydettiği bir kaynağa atıfla, İspanyol polisinin söz konusu paketlerin ülkenin kuzeyindeki valladolid’den gönderildiğini belirlediğini yazdı.Reuters’ın haberine göre paketleri gönderenin kim olduğuysa henüz belirlenmiş değil.İspanya’da bomba içeren paketlerin iletildiği yerler arasında, Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği, İspanya başbakanlık ofisi, ABD Büyükelçiliği, İspanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderdiği silahların da üretildiği bir tesis ve avrupa birliği’nin uydu şirketi de bulunuyordu.Söz konusu tesislere 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gönderilen bombaların çoğu kontrollü bir biçimde patlatılmış ancak Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne gönderilen paketin içindeki bombanın infilak etmesi, paketi teslim alan elçilik çalışanının hafif bir biçimde yaralanmasına sebep olmuştu.Bunun yanında Ukrayna Dışişleri yetkilileri, İspanya’daki bombalı paket olaylarını takiben, Ukrayna’nın Avrupa’daki bir dizi büyükelçiliğine içinde hayvan gözleri bulunan kana bulanmış paketler gönderildiğini de duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-rusya-her-turlu-tehdit-ve-teror-eylemlerini-kiniyoruz-1064064044.html

https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-ispanyada-iki-bombali-paket-daha-bulundu-1064041947.html

ispanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, ukrayna, terör, bomba, büyükelçilik