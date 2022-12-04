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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221204/ispanya-polisi-ukraynayla-ilgili-kurumlara-bombali-paketlerin-nereden-gonderildigini-belirledi-1064137438.html
'İspanya polisi Ukrayna’yla ilgili kurumlara bombalı paketlerin nereden gönderildiğini belirledi'
'İspanya polisi Ukrayna’yla ilgili kurumlara bombalı paketlerin nereden gönderildiğini belirledi'
Reuters haber ajansı, İspanya polisinin ülkedeki Ukrayna ile ilgili kurum ve tesislere gönderilen bombalı mektupların kuzeydeki Valladolid kentinden... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T12:31+0300
2022-12-04T12:31+0300
ukrayna krizi
ispanya
ukrayna
terör
bomba
büyükelçilik
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Reuters haber ajansı, İspanya’da Ukrayna ile ilgisi bulunan binaların da içlerinde bulunduğu aldığı altı yere gönderilen bombalı mektuplarla ilgili yürütülen soruşturmaya yakın olduğunu kaydettiği bir kaynağa atıfla, İspanyol polisinin söz konusu paketlerin ülkenin kuzeyindeki valladolid’den gönderildiğini belirlediğini yazdı.Reuters’ın haberine göre paketleri gönderenin kim olduğuysa henüz belirlenmiş değil.İspanya’da bomba içeren paketlerin iletildiği yerler arasında, Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği, İspanya başbakanlık ofisi, ABD Büyükelçiliği, İspanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderdiği silahların da üretildiği bir tesis ve avrupa birliği’nin uydu şirketi de bulunuyordu.Söz konusu tesislere 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gönderilen bombaların çoğu kontrollü bir biçimde patlatılmış ancak Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne gönderilen paketin içindeki bombanın infilak etmesi, paketi teslim alan elçilik çalışanının hafif bir biçimde yaralanmasına sebep olmuştu.Bunun yanında Ukrayna Dışişleri yetkilileri, İspanya’daki bombalı paket olaylarını takiben, Ukrayna’nın Avrupa’daki bir dizi büyükelçiliğine içinde hayvan gözleri bulunan kana bulanmış paketler gönderildiğini de duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-rusya-her-turlu-tehdit-ve-teror-eylemlerini-kiniyoruz-1064064044.html
https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-ispanyada-iki-bombali-paket-daha-bulundu-1064041947.html
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ispanya, ukrayna, terör, bomba, büyükelçilik
ispanya, ukrayna, terör, bomba, büyükelçilik

'İspanya polisi Ukrayna’yla ilgili kurumlara bombalı paketlerin nereden gönderildiğini belirledi'

12:31 04.12.2022
© AAUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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Reuters haber ajansı, İspanya polisinin ülkedeki Ukrayna ile ilgili kurum ve tesislere gönderilen bombalı mektupların kuzeydeki Valladolid kentinden gönderildiğini belirlediğini yazdı.
Reuters haber ajansı, İspanya’da Ukrayna ile ilgisi bulunan binaların da içlerinde bulunduğu aldığı altı yere gönderilen bombalı mektuplarla ilgili yürütülen soruşturmaya yakın olduğunu kaydettiği bir kaynağa atıfla, İspanyol polisinin söz konusu paketlerin ülkenin kuzeyindeki valladolid’den gönderildiğini belirlediğini yazdı.
Reuters’ın haberine göre paketleri gönderenin kim olduğuysa henüz belirlenmiş değil.
İspanya’da bomba içeren paketlerin iletildiği yerler arasında, Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği, İspanya başbakanlık ofisi, ABD Büyükelçiliği, İspanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderdiği silahların da üretildiği bir tesis ve avrupa birliği’nin uydu şirketi de bulunuyordu.
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Söz konusu tesislere 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gönderilen bombaların çoğu kontrollü bir biçimde patlatılmış ancak Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne gönderilen paketin içindeki bombanın infilak etmesi, paketi teslim alan elçilik çalışanının hafif bir biçimde yaralanmasına sebep olmuştu.
Bunun yanında Ukrayna Dışişleri yetkilileri, İspanya’daki bombalı paket olaylarını takiben, Ukrayna’nın Avrupa’daki bir dizi büyükelçiliğine içinde hayvan gözleri bulunan kana bulanmış paketler gönderildiğini de duyurmuştu.
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