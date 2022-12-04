https://sputniknews.com.tr/20221204/iraktan-kacirilan-18-binden-fazla-tarihi-eser-ulkeye-geri-getirildi-1064144566.html

Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eser ülkeye geri getirildi

Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eser ülkeye geri getirildi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yasadışı yollarla ülke dışına kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin Irak'a geri getirildiğini söyledi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T17:55+0300

2022-12-04T17:55+0300

2022-12-04T17:55+0300

dünya

irak

tarihi eser

yağmalama

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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, başkent Bağdat'ta düzenlenen 6. Kadim Medeniyetler Forumu'nun açılışında konuştu.Irak medeniyetlerinin geçmişte çeşitli tehditlere maruz kaldığını belirten Hüseyin, "Medeniyet abidelerinin yıkılmasında terörün parmağı var. Ancak bu terör eylemleri tarihi yok edemez" dedi.Irak hükümetinin tarihi eserlere yönelik sabotajları durdurmak için çaba sarf ettiğini, çalınan eserlerin iadesi için ikili iş birliğini güçlendirmeyi umduklarını vurgulayan Hüseyin, Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin ülkeye geri getirildiğini ifade etti.Irak Dışişleri Bakanı, iade edilen söz konusu eserlerin hangi zaman diliminde ve nereden getirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

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