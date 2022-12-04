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https://sputniknews.com.tr/20221204/iraktan-kacirilan-18-binden-fazla-tarihi-eser-ulkeye-geri-getirildi-1064144566.html
Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eser ülkeye geri getirildi
Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eser ülkeye geri getirildi
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yasadışı yollarla ülke dışına kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin Irak'a geri getirildiğini söyledi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T17:55+0300
2022-12-04T17:55+0300
dünya
irak
tarihi eser
yağmalama
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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, başkent Bağdat'ta düzenlenen 6. Kadim Medeniyetler Forumu'nun açılışında konuştu.Irak medeniyetlerinin geçmişte çeşitli tehditlere maruz kaldığını belirten Hüseyin, "Medeniyet abidelerinin yıkılmasında terörün parmağı var. Ancak bu terör eylemleri tarihi yok edemez" dedi.Irak hükümetinin tarihi eserlere yönelik sabotajları durdurmak için çaba sarf ettiğini, çalınan eserlerin iadesi için ikili iş birliğini güçlendirmeyi umduklarını vurgulayan Hüseyin, Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin ülkeye geri getirildiğini ifade etti.Irak Dışişleri Bakanı, iade edilen söz konusu eserlerin hangi zaman diliminde ve nereden getirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
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irak, tarihi eser, yağmalama
irak, tarihi eser, yağmalama

Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eser ülkeye geri getirildi

17:55 04.12.2022
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / Multimedya arşivine gidinIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yasadışı yollarla ülke dışına kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin Irak'a geri getirildiğini söyledi.
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, başkent Bağdat'ta düzenlenen 6. Kadim Medeniyetler Forumu'nun açılışında konuştu.
Irak medeniyetlerinin geçmişte çeşitli tehditlere maruz kaldığını belirten Hüseyin, "Medeniyet abidelerinin yıkılmasında terörün parmağı var. Ancak bu terör eylemleri tarihi yok edemez" dedi.
Irak hükümetinin tarihi eserlere yönelik sabotajları durdurmak için çaba sarf ettiğini, çalınan eserlerin iadesi için ikili iş birliğini güçlendirmeyi umduklarını vurgulayan Hüseyin, Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin ülkeye geri getirildiğini ifade etti.
Irak Dışişleri Bakanı, iade edilen söz konusu eserlerin hangi zaman diliminde ve nereden getirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
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