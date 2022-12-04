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https://sputniknews.com.tr/20221204/ingilterede-hayvan-haklari-savunucularindan-nusr-ete-baskin-1064149770.html
İngiltere'de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et'e baskın
İngiltere'de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et'e baskın
İngiltere'de hayvan hakları savunucusu olan Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, başkent Londra'nın merkezindeki Nusr-Et restoranına baskın yaptı... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T23:15+0300
2022-12-04T23:15+0300
dünya
nusr-et
aktivist
hayvan hakları
ingiltere
londra
baskın
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İngiltere'de Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist grup, Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'de yer alan Salt Bae lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et et restoranına baskın yaptı. Dün yerel saatle 18.00 sularında restorana baskın yapan aktivist grup, önceden rezerve edilmiş masalara oturarak restoranı protesto etti. Nusr-Et'i 'bozuk bir sistemin simgesi' olduğu için hedef aldıklarını aktaran protestocular, yaklaşık 1 saat sonra Nusr-et personeli tarafından restorandan dışarı atıldı.Aktivist grup tarafından yapılan açıklamada, 'bitki bazlı bir gıda sistemi' çağrısında bulunuldu.Animal Rebellion üyesi Ben Thomas, Nusr-Et'e yaptıkları baskın hakkında, "Bunun gibi restoranlar bozuk bir sistemin simgesi. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda bankalarına bel bağlarken, influencer şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinin üzerinde satıyor" dedi.Metropolitan Polisi protestonun bildirildiğini ancak grubun memurlar gönderilmeden önce restorandan ayrıldığını söyledi.Nusr-Et’in ardından Michelin yıldızlı restoranı hedef aldılarAnimal Rebellion grubu üyeleri Nusr-Et’in ardından aynı gün Manchester'daki Michelin yıldızlı 'Mana' adlı restoranda da benzer bir protesto düzenledi. Manchester Polisi, 14 kişinin ağırlaştırılmış suç şüphesiyle gözaltına alındığı ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldığını belirtti.Mana restoran tarafından yapılan açıklamada, protestocuların 'Kovid-19 ve devam eden enerji krizinden ekonomik olarak zaten zarar görmüş küçük bir işletmenin işleyişini sekteye uğrattığı' ifade edildi.İşletme sahibi Simon Martin yaptığı açıklamada, "Protestocuların neden kurumsal bir fast-food zinciri yerine sürdürülebilirliğe ve hayvan refahına öncelik veren bir restoranı seçtikleri konusunda kafamız karıştı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211206/ingiliz-basini-nusr-et-calisanlari-10-sterlin-bahsis-birakan-musteriye-burun-kivirdi-1051491789.html
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nusr-et, aktivist, hayvan hakları, ingiltere, londra, baskın
nusr-et, aktivist, hayvan hakları, ingiltere, londra, baskın

İngiltere'de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et'e baskın

23:15 04.12.2022
© İHAİngiltere'de hayvan hakları savunucusu olan Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, başkent Londra'nın merkezindeki Nusr-Et restoranına baskın yaptı. Protestocular, çalışanlar tarafından dışarı atıldı.
İngiltere'de hayvan hakları savunucusu olan Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, başkent Londra'nın merkezindeki Nusr-Et restoranına baskın yaptı. Protestocular, çalışanlar tarafından dışarı atıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© İHA
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İngiltere'de hayvan hakları savunucusu olan Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, başkent Londra'nın merkezindeki Nusr-Et restoranına baskın yaptı. Protestocular, çalışanlar tarafından dışarı atıldı.
İngiltere'de Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist grup, Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'de yer alan Salt Bae lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et et restoranına baskın yaptı.
Dün yerel saatle 18.00 sularında restorana baskın yapan aktivist grup, önceden rezerve edilmiş masalara oturarak restoranı protesto etti. Nusr-Et'i 'bozuk bir sistemin simgesi' olduğu için hedef aldıklarını aktaran protestocular, yaklaşık 1 saat sonra Nusr-et personeli tarafından restorandan dışarı atıldı.
Aktivist grup tarafından yapılan açıklamada, 'bitki bazlı bir gıda sistemi' çağrısında bulunuldu.
Animal Rebellion üyesi Ben Thomas, Nusr-Et'e yaptıkları baskın hakkında, "Bunun gibi restoranlar bozuk bir sistemin simgesi. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda bankalarına bel bağlarken, influencer şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinin üzerinde satıyor" dedi.

Metropolitan Polisi protestonun bildirildiğini ancak grubun memurlar gönderilmeden önce restorandan ayrıldığını söyledi.

Nusr-Et’in ardından Michelin yıldızlı restoranı hedef aldılar

Animal Rebellion grubu üyeleri Nusr-Et’in ardından aynı gün Manchester'daki Michelin yıldızlı 'Mana' adlı restoranda da benzer bir protesto düzenledi.
Manchester Polisi, 14 kişinin ağırlaştırılmış suç şüphesiyle gözaltına alındığı ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldığını belirtti.
Mana restoran tarafından yapılan açıklamada, protestocuların 'Kovid-19 ve devam eden enerji krizinden ekonomik olarak zaten zarar görmüş küçük bir işletmenin işleyişini sekteye uğrattığı' ifade edildi.
İşletme sahibi Simon Martin yaptığı açıklamada, "Protestocuların neden kurumsal bir fast-food zinciri yerine sürdürülebilirliğe ve hayvan refahına öncelik veren bir restoranı seçtikleri konusunda kafamız karıştı" dedi.
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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