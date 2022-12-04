https://sputniknews.com.tr/20221204/icisleri-bakanligi-deasin-maliye-emirinin-de-aralarinda-bulundugu-18-terorist-yakalandi-1064136584.html
İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T11:59+0300
2022-12-04T11:59+0300
2022-12-04T12:00+0300
türkiye
işid
içişleri bakanlığı
suriye
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Maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 IŞİD'li yakalandı.
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işid, içişleri bakanlığı, suriye
işid, içişleri bakanlığı, suriye
İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı
11:59 04.12.2022 (güncellendi: 12:00 04.12.2022) Abone ol
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İçişleri Bakanlığı, "Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı" açıklamasında bulundu.
Maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 IŞİD'li yakalandı.