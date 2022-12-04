https://sputniknews.com.tr/20221204/icisleri-bakanligi-deasin-maliye-emirinin-de-aralarinda-bulundugu-18-terorist-yakalandi-1064136584.html

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T11:59+0300

2022-12-04T11:59+0300

2022-12-04T12:00+0300

türkiye

işid

içişleri bakanlığı

suriye

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Maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 IŞİD'li yakalandı.

türkiye

suriye

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işid, içişleri bakanlığı, suriye