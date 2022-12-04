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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı
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https://sputniknews.com.tr/20221204/icisleri-bakanligi-deasin-maliye-emirinin-de-aralarinda-bulundugu-18-terorist-yakalandi-1064136584.html
İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T11:59+0300
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işid
içişleri bakanlığı
suriye
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Maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 IŞİD'li yakalandı.
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işid, içişleri bakanlığı, suriye
işid, içişleri bakanlığı, suriye

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı

11:59 04.12.2022 (güncellendi: 12:00 04.12.2022)
© AAterörle mücadele
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, "Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı" açıklamasında bulundu.
Maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 IŞİD'li yakalandı.
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