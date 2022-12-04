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https://sputniknews.com.tr/20221204/huzur-istanbul-uygulamasinda-740-gozalti-1064135381.html
'Huzur İstanbul' uygulamasında 740 gözaltı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 740 gözaltı
İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 740 şüpheli gözaltına alındı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T09:21+0300
2022-12-04T09:21+0300
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istanbul
operasyon
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1498 personel, bir polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla saat 19.00-21.00'de sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1471 personelin katılımıyla saat 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.Denetimlerde 159 bin 597 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, aranan 740 şüpheli yakalandı.Uygulama kapsamındaki aramalarda, 49 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 10 kurusıkı tabanca, 264 fişek, 830 gram uyuşturucu madde, 183 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 230 Türk lirası ele geçirildi.Uygulamada 680 umuma açık yer denetlendi, 10 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.Denetimlerde 20 bin 506 araç ve 984 motosiklet kontrol edildi, 678 araç ve motosiklet ile 54 sürücü hakkında işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi, 155 bin 690 lira para cezası uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbulda-kacak-gocmenlere-evlerini-kiralayanlara-operasyon-11-gozalti-1064080405.html
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istanbul, operasyon, gözaltı
istanbul, operasyon, gözaltı

'Huzur İstanbul' uygulamasında 740 gözaltı

09:21 04.12.2022
© AA'Huzur İstanbul' uygulamasında 740 gözaltı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 740 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 740 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1498 personel, bir polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla saat 19.00-21.00'de sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1471 personelin katılımıyla saat 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 159 bin 597 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, aranan 740 şüpheli yakalandı.

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 49 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 10 kurusıkı tabanca, 264 fişek, 830 gram uyuşturucu madde, 183 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 230 Türk lirası ele geçirildi.
Uygulamada 680 umuma açık yer denetlendi, 10 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 20 bin 506 araç ve 984 motosiklet kontrol edildi, 678 araç ve motosiklet ile 54 sürücü hakkında işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi, 155 bin 690 lira para cezası uygulandı.
İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayanlara operasyon: 11 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayanlara operasyon: 11 gözaltı
2 Aralık, 10:19
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