Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bu yıl başvuran her öğrencimizi yurdumuza yerleştirdik

"Yola koyulduğumuz andan itibaren sağlıktan eğitime, eğitimden sanayiye, sanayiden alt yapıya her anlamda bir iddiayı ortaya koyduk. Ve bu iddianın neticesi olarak her geçen gün bir yandan tesislerimizi hizmete alırken diğer yandan sporun ve gençlerimizin dinamizmine milletimiz için üretmeye, milletimiz için bu çıtayı bu standartları yükseltmeye devam ediyoruz. Bu hafta Ankara'da birbirinden değerli tesisleri hem 5 gençlik merkezini hem birbirinden kıymetli spor komplekslerini Sincan'da hizmete aldık. Her geçen gün üretmek, iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışmak bu bizim hep birlikte yola koyulduğumuz davanın felsefesi ve inanıyorum ki 2023'de bu süreci Cumhur İttifakı'yla millet olarak, memleket olarak en güçlü şekilde taçlandıracağız. Biz buna inanıyoruz."