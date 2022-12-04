https://sputniknews.com.tr/20221204/fatih-karagumrukte-caner-erkin-ile-yollar-ayrildi-1064145579.html

Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollar ayrıldı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T19:10+0300

2022-12-04T19:10+0300

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spor

caner erkin

fatih karagümrük spor

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Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdiği 1.5 yılda 43 resmi maçta görev yaptı.

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caner erkin, fatih karagümrük spor