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https://sputniknews.com.tr/20221204/fatih-karagumrukte-caner-erkin-ile-yollar-ayrildi-1064145579.html
Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollar ayrıldı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T19:10+0300
2022-12-04T19:10+0300
spor
caner erkin
fatih karagümrük spor
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Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdiği 1.5 yılda 43 resmi maçta görev yaptı.
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caner erkin, fatih karagümrük spor
caner erkin, fatih karagümrük spor

Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

19:10 04.12.2022
© AACaner Erkin
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdiği 1.5 yılda 43 resmi maçta görev yaptı.
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