https://sputniknews.com.tr/20221204/enfeksiyon-uzmanindan-uclu-virus-uyarisi-olumcul-olabilir-1064136688.html

Enfeksiyon uzmanından ‘üçlü virüs’ uyarısı: ‘Ölümcül olabilir’

Enfeksiyon uzmanından ‘üçlü virüs’ uyarısı: ‘Ölümcül olabilir’

Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, son dönemde solunum yollarında 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) ve influenza... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T12:03+0300

2022-12-04T12:03+0300

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türkiye

koronavirüs

üçlü virüs

uyarı

enfeksiyon

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Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili uyardı. Sipahi, "Altta yatan hastalık, daha önce özellikle yakın zamanda hastalıkla karşılaşmış olmak, aşı durumu ve yaş gibi değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte. RSV ve influenzanın solunum yollarında yarattığı hasar ise rinovirüse göre daha uzun sürebilmekte" ifadelerini kullandı.Bir arada görülen virüslerin artış gösterdiğine dikkati çeken Sipahi, şunları kaydetti:‘Kovid-19 hakkında bildiğimiz bütün korunma yöntemleri ve risk grupları bu hastalıklar için de geçerli’Bu hastalıkların ayırt edilmesinin başta moleküler testler olmak üzere çeşitli yöntemlerle mümkün olduğunu vurgulayan Sipahi, "Ancak, pahalı olduğu için SGK açısından geri ödemesinde problemler yaşanabiliyor. Fakat, büyük hastanelerde kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bu nedenle de Kovid-19 hastaları içinde ve onlardan ayrı RSV, influenza ve rinovirüs sıklığını bilmemiz ya da tahminde bulunmamız zorlaşıyor. Sağlık bakanlığı grip sürveyansı verileri dışında kapsamlı ulusal verimiz bulunmamakta. Kovid-19 hakkında bildiğimiz bütün korunma yöntemleri ve risk grupları bu hastalıklar için de geçerli. Maske, mesafe, el hijyeni, sık havalandırmaya dikkat edilmeli ve başta yaşlılar olmak üzere astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ek hastalığı olanlar, sigara içenler önemli risk faktörleri. RSV ve rinovirüs aşısı yok ama influenza aşısının yıllık tekrarı risk gruplarında ölüm olasılığını azaltıyor. Kovid-19 aşı tekrar dönemi gelenlerin de aşılarını yaptırması kritik" diye konuştu.

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koronavirüs, üçlü virüs, uyarı, enfeksiyon