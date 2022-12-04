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Enfeksiyon uzmanından ‘üçlü virüs’ uyarısı: ‘Ölümcül olabilir’
Enfeksiyon uzmanından ‘üçlü virüs’ uyarısı: ‘Ölümcül olabilir’
Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, son dönemde solunum yollarında 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) ve influenza... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T12:03+0300
2022-12-04T12:04+0300
türkiye
koronavirüs
üçlü virüs
uyarı
enfeksiyon
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Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili uyardı. Sipahi, "Altta yatan hastalık, daha önce özellikle yakın zamanda hastalıkla karşılaşmış olmak, aşı durumu ve yaş gibi değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte. RSV ve influenzanın solunum yollarında yarattığı hasar ise rinovirüse göre daha uzun sürebilmekte" ifadelerini kullandı.Bir arada görülen virüslerin artış gösterdiğine dikkati çeken Sipahi, şunları kaydetti:‘Kovid-19 hakkında bildiğimiz bütün korunma yöntemleri ve risk grupları bu hastalıklar için de geçerli’Bu hastalıkların ayırt edilmesinin başta moleküler testler olmak üzere çeşitli yöntemlerle mümkün olduğunu vurgulayan Sipahi, "Ancak, pahalı olduğu için SGK açısından geri ödemesinde problemler yaşanabiliyor. Fakat, büyük hastanelerde kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bu nedenle de Kovid-19 hastaları içinde ve onlardan ayrı RSV, influenza ve rinovirüs sıklığını bilmemiz ya da tahminde bulunmamız zorlaşıyor. Sağlık bakanlığı grip sürveyansı verileri dışında kapsamlı ulusal verimiz bulunmamakta. Kovid-19 hakkında bildiğimiz bütün korunma yöntemleri ve risk grupları bu hastalıklar için de geçerli. Maske, mesafe, el hijyeni, sık havalandırmaya dikkat edilmeli ve başta yaşlılar olmak üzere astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ek hastalığı olanlar, sigara içenler önemli risk faktörleri. RSV ve rinovirüs aşısı yok ama influenza aşısının yıllık tekrarı risk gruplarında ölüm olasılığını azaltıyor. Kovid-19 aşı tekrar dönemi gelenlerin de aşılarını yaptırması kritik" diye konuştu.
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koronavirüs, üçlü virüs, uyarı, enfeksiyon
koronavirüs, üçlü virüs, uyarı, enfeksiyon

Enfeksiyon uzmanından ‘üçlü virüs’ uyarısı: ‘Ölümcül olabilir’

12:03 04.12.2022 (güncellendi: 12:04 04.12.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbilicikar, maske, Türkiye koronavirüs
kar, maske, Türkiye koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, son dönemde solunum yollarında 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) ve influenza ile ilgili uyarılarda bulundu. Sipahi, "Değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte” dedi.
Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili uyardı. Sipahi, "Altta yatan hastalık, daha önce özellikle yakın zamanda hastalıkla karşılaşmış olmak, aşı durumu ve yaş gibi değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte. RSV ve influenzanın solunum yollarında yarattığı hasar ise rinovirüse göre daha uzun sürebilmekte" ifadelerini kullandı.
Bir arada görülen virüslerin artış gösterdiğine dikkati çeken Sipahi, şunları kaydetti:
"Aslında bu genel olarak Kovid-19 dönemi yani 2020 yılı öncesinde de yaşadığımız mevsimsel bir artış. Havaların soğuması, kapalı alanlarda yaşama sıklığı artarken, havalandırma olasılığının azaldığı, çocukların sınıflarından dışarı daha az çıkmaya başladığı dönemin etkileri. Yurt dışında vakaların artması da seyahatler aracılığı ile ülkemizdeki vaka sayılarını artırmakta. Rinovirüs ve RSV olarak bilinen Respiratory Syncitial Virus, eskiden de oldukça sık olurdu. Bu dönemde listeye influenza yani grip virüsünü de ekleyebiliriz. Kovid aşılarının etkisiyle de Kovid-19 tanısı nispeten azaldıkça ve Kovid önlemleri azaltıldıkça rinovirüs, RSV ve influenza için etkinlik alanı açılmış yani enfekte edebileceği kişileri daha rahat bulmuş gözüküyor."

‘Kovid-19 hakkında bildiğimiz bütün korunma yöntemleri ve risk grupları bu hastalıklar için de geçerli’

Bu hastalıkların ayırt edilmesinin başta moleküler testler olmak üzere çeşitli yöntemlerle mümkün olduğunu vurgulayan Sipahi, "Ancak, pahalı olduğu için SGK açısından geri ödemesinde problemler yaşanabiliyor. Fakat, büyük hastanelerde kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bu nedenle de Kovid-19 hastaları içinde ve onlardan ayrı RSV, influenza ve rinovirüs sıklığını bilmemiz ya da tahminde bulunmamız zorlaşıyor. Sağlık bakanlığı grip sürveyansı verileri dışında kapsamlı ulusal verimiz bulunmamakta. Kovid-19 hakkında bildiğimiz bütün korunma yöntemleri ve risk grupları bu hastalıklar için de geçerli. Maske, mesafe, el hijyeni, sık havalandırmaya dikkat edilmeli ve başta yaşlılar olmak üzere astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ek hastalığı olanlar, sigara içenler önemli risk faktörleri. RSV ve rinovirüs aşısı yok ama influenza aşısının yıllık tekrarı risk gruplarında ölüm olasılığını azaltıyor. Kovid-19 aşı tekrar dönemi gelenlerin de aşılarını yaptırması kritik" diye konuştu.
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