https://sputniknews.com.tr/20221204/dunyanin-en-kirli-baskentinde-yeni-onlemler-evden-calisma-ve-trafige-cikmama-cagrisi-yapildi-1064149569.html

Dünyanın en 'kirli' başkentinde yeni önlemler: Evden çalışma ve trafiğe çıkmama çağrısı yapıldı

Dünyanın en 'kirli' başkentinde yeni önlemler: Evden çalışma ve trafiğe çıkmama çağrısı yapıldı

Dünyanın hava kirliliği en yüksek başkentlerinden biri olan Yeni Delhi’de hükümet, tedbirleri sıkılaştırdı. Kent sakinlerine mümkün mertebe evden çalışma ve... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T22:49+0300

2022-12-04T22:49+0300

2022-12-04T22:49+0300

dünya

hindistan

delhi

yeni delhi

hava kirliliği

önlem

hükümet

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Hava kirliliğiyle mücadele edilen Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, yerel saatle 16.00’da Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 500 üzerinden 407’ye çıktı.Sis bulutu ile kaplanan Yeni Delhi’de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması, hükümeti yeni önlemler almaya itti.Bu kapsamda tüm özel inşaat faaliyetleri ve çok sayıda yıkım çalışmasının yanı sıra tuğla ocağı faaliyetlerinin de durdurulduğu bildirildi.Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Komisyonu, başkent sakinlerine imkan verdiği ölçüde evden çalışmaları ve hususi araç kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.Eyalet yönetimlerinin hava kirliliği ile mücadele planının parçası olarak, dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkmasını yasaklayabileceği bildirildi.Yeni Delhi’de geçen ay hava kirliliği nedeniyle ilkokullar kapatılmış ancak sonrasında yeniden açılmıştı.Çevre örgütü Greenpeace’e göre, Yeni Delhi son 4 yıldır dünyanın en kirli başkenti konumunda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221122/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-elburz-ve-tahranda-okullar-tatil-edildi-1063729590.html

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