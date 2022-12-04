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https://sputniknews.com.tr/20221204/dunya-kupasi-ingiltere-ceyrek-finalde-1064151132.html
Dünya Kupası: İngiltere çeyrek finalde
Dünya Kupası: İngiltere çeyrek finalde
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
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spor
ingiltere
fransa
çeyrek final
dünya kupası
2022 dünya kupası
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2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Senegal karşılaştı.İngiltere, Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 39. dakikada Jordan Henderson, 45. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 kazandı.Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran İngiltere, son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.
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ingiltere, fransa, çeyrek final, dünya kupası, 2022 dünya kupası
ingiltere, fransa, çeyrek final, dünya kupası, 2022 dünya kupası

Dünya Kupası: İngiltere çeyrek finalde

23:59 04.12.2022 (güncellendi: 00:14 05.12.2022)
© AP Photo / Manu Fernandez2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Senegal karşılaştı.
İngiltere, Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 39. dakikada Jordan Henderson, 45. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran İngiltere, son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.
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