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Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybetti. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
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devlet bahçeli
gaziantep
trafik kazası
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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.Kaza Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni ve eski MHP Hasanbeyli İlçe Başkanı Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. TIR şoförü kaza sonrası gözaltına alındı.Fettahlıoğlu'nun, Şanlıurfa'ya husumetli iki aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221202/denizlide-2-yildir-yogun-bakimda-koronavirus-tedavisi-goren-doktor-hayatini-kaybetti-1064106320.html
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devlet bahçeli, gaziantep, trafik kazası
devlet bahçeli, gaziantep, trafik kazası

Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti

13:14 04.12.2022
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© İHA
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybetti.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni ve eski MHP Hasanbeyli İlçe Başkanı Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. TIR şoförü kaza sonrası gözaltına alındı.

Fettahlıoğlu'nun, Şanlıurfa'ya husumetli iki aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.
Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.
Denizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı 62 yaşındaki Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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