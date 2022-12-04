https://sputniknews.com.tr/20221204/devlet-bahcelinin-kuzeni-kazada-hayatini-kaybetti-1064138547.html
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybetti. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T13:14+0300
2022-12-04T13:14+0300
2022-12-04T13:14+0300
yaşam
devlet bahçeli
gaziantep
trafik kazası
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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.Kaza Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni ve eski MHP Hasanbeyli İlçe Başkanı Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. TIR şoförü kaza sonrası gözaltına alındı.Fettahlıoğlu'nun, Şanlıurfa'ya husumetli iki aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.
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devlet bahçeli, gaziantep, trafik kazası
devlet bahçeli, gaziantep, trafik kazası
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybetti.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni ve eski MHP Hasanbeyli İlçe Başkanı Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. TIR şoförü kaza sonrası gözaltına alındı.
Fettahlıoğlu'nun, Şanlıurfa'ya husumetli iki aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.
Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.