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https://sputniknews.com.tr/20221204/cumhurbaskani-erdogan-sanliurfa-genclik-bulusmasi-programi-kapsaminda-genclerle-bir-araya-geldi-1064146355.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı. Gençlerin sorularını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
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şanlıurfa
recep tayyip erdoğan
ibrahim tatlıses
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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şanlıurfa, recep tayyip erdoğan, ibrahim tatlıses
şanlıurfa, recep tayyip erdoğan, ibrahim tatlıses

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi

20:06 04.12.2022 (güncellendi: 20:17 04.12.2022)
© Fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi
 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
Türkiye'de gençlik teşkilatını partisinin angarya işlerini yaptıracak araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Siyasetin içinde yetiştik, onun için gençlere bakışımız bizim çok çok farklı.
Bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip diğeriyle dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz. Artık biz dünyaya değil, dünya Türkiye'ye baksın.
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