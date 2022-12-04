https://sputniknews.com.tr/20221204/cumhurbaskani-erdogan-sanliurfa-genclik-bulusmasi-programi-kapsaminda-genclerle-bir-araya-geldi-1064146355.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı. Gençlerin sorularını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T20:06+0300
2022-12-04T20:06+0300
2022-12-04T20:17+0300
şanlıurfa
recep tayyip erdoğan
ibrahim tatlıses
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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şanlıurfa, recep tayyip erdoğan, ibrahim tatlıses
şanlıurfa, recep tayyip erdoğan, ibrahim tatlıses
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa Gençlik Buluşması' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi
20:06 04.12.2022 (güncellendi: 20:17 04.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
Türkiye'de gençlik teşkilatını partisinin angarya işlerini yaptıracak araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Siyasetin içinde yetiştik, onun için gençlere bakışımız bizim çok çok farklı.
Bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip diğeriyle dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz. Artık biz dünyaya değil, dünya Türkiye'ye baksın.