https://sputniknews.com.tr/20221204/cinin-uzay-istasyonundaki-taykonot-ekibi-uzayda-gecirdigi-180-gun-sonra-dunyaya-dondu-1064145229.html

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 180 gün sonra Dünya'ya döndü

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 180 gün sonra Dünya'ya döndü

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevini tamamlayarak geri döndü. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T19:06+0300

2022-12-04T19:06+0300

2022-12-04T19:13+0300

taykonot

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uzay

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Çin'in devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çın Dong, Liu Yang ve Cai Şucı'yı taşıyan Şıncou-14 uzay kapsülü, akşam saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.Uzayda 180 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Şıncou-14 uzay mekiği 5 Haziran'da fırlatılmış, ekip 6 Haziran'da göreve başlamıştı.Uzay istasyonuna yollanan üçüncü ekip olan taykonot grubu, 6 ay boyunca istasyonun ana iskeletinin kurulumuna yönelik çalışmalar yürütmüş, bunun için 3 kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.Taykonotlar, Şıncou-15 mekiği ile 29 Kasım'da istasyona gönderilen yeni taykonot ekibi ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapmıştı.Çin'in uzay istasyonu kurma planıÇin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskele t kurulduktan sonra "Şüntien'(gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra 'Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.Montajının 2022'nin sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.

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