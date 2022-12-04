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CHP'den Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Koronavirüs testi pozitif çıktı'
CHP'den Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Koronavirüs testi pozitif çıktı'
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin dünkü vizyon belgesi toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun basına... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T16:39+0300
2022-12-04T16:39+0300
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selvi kılıçdaroğlu
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aylin nazlıaka
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Nazlıaka, "Bizler CHP’li kadınlar olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereğini duyduk. Bir yandan da bundan insanlık adına büyük bir utanç duyuyoruz. Genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 11 dakika kadar geç başladı. Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Salonda konuşmalar yapılırken Selvi Hanım’ın bir anlık gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş. Bugün ana gündem maddesi olarak taşıdı. Bu son derece utanç verici. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında test yaptırdı, bunu paylaşmak zorunda olmak da çok utanç verici ama kendisinin Covid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ayrıca "Biz kadınlar olarak hem Selvi Hanım’ın arkasındayız hem de her kadına yapılan şiddetim dimdik karşısındayız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221203/chpnin-yeni-vizyon-toplantisi-basladi-1064114976.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, kovid-19, aylin nazlıaka, vizyon
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, kovid-19, aylin nazlıaka, vizyon

CHP'den Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Koronavirüs testi pozitif çıktı'

16:39 04.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin dünkü vizyon belgesi toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun basına gözü kapalı şeklinde yansıyan fotoğrafına ilişkin olarak açıklama yaptı.
Nazlıaka, "Bizler CHP’li kadınlar olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereğini duyduk. Bir yandan da bundan insanlık adına büyük bir utanç duyuyoruz. Genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 11 dakika kadar geç başladı. Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Salonda konuşmalar yapılırken Selvi Hanım’ın bir anlık gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş. Bugün ana gündem maddesi olarak taşıdı. Bu son derece utanç verici. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında test yaptırdı, bunu paylaşmak zorunda olmak da çok utanç verici ama kendisinin Covid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ayrıca "Biz kadınlar olarak hem Selvi Hanım’ın arkasındayız hem de her kadına yapılan şiddetim dimdik karşısındayız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
POLİTİKA
CHP'nin 'yeni vizyon' toplantısı| Kılıçdaroğlu: Bugün kader değiştirme günü
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