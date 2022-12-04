https://sputniknews.com.tr/20221204/chpden-selvi-kilicdaroglu-aciklamasi-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1064142917.html

CHP'den Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Koronavirüs testi pozitif çıktı'

CHP'den Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Koronavirüs testi pozitif çıktı'

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin dünkü vizyon belgesi toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun basına... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T16:39+0300

2022-12-04T16:39+0300

2022-12-04T16:39+0300

politika

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cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

selvi kılıçdaroğlu

kovid-19

aylin nazlıaka

vizyon

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Nazlıaka, "Bizler CHP’li kadınlar olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereğini duyduk. Bir yandan da bundan insanlık adına büyük bir utanç duyuyoruz. Genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 11 dakika kadar geç başladı. Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Salonda konuşmalar yapılırken Selvi Hanım’ın bir anlık gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş. Bugün ana gündem maddesi olarak taşıdı. Bu son derece utanç verici. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında test yaptırdı, bunu paylaşmak zorunda olmak da çok utanç verici ama kendisinin Covid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ayrıca "Biz kadınlar olarak hem Selvi Hanım’ın arkasındayız hem de her kadına yapılan şiddetim dimdik karşısındayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221203/chpnin-yeni-vizyon-toplantisi-basladi-1064114976.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, kovid-19, aylin nazlıaka, vizyon