CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemize para akacak
21:44 04.12.2022 (güncellendi: 22:07 04.12.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yatırım bankaları ve fonlarla yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemize para akacak" ifadesini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım bankaları ve fonlarla yaptığı görüşmelerle ilgili Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar dolar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar dolar yatırım alacağız. Ülkemize para akacak."
5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım alacağız. Ülkemize para akacak. pic.twitter.com/dBQWbDZVvs— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 4, 2022