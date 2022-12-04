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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemize para akacak
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemize para akacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yatırım bankaları ve fonlarla yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemize para akacak"... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım bankaları ve fonlarla yaptığı görüşmelerle ilgili Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221204/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-ithal-ekonomi-komiserlerine-asla-bel-baglamayiz-1064143806.html
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kemal kılıçdaroğlu, dolar, para
kemal kılıçdaroğlu, dolar, para

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemize para akacak

21:44 04.12.2022 (güncellendi: 22:07 04.12.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yatırım bankaları ve fonlarla yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemize para akacak" ifadesini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım bankaları ve fonlarla yaptığı görüşmelerle ilgili Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar dolar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar dolar yatırım alacağız. Ülkemize para akacak."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
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