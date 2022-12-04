https://sputniknews.com.tr/20221204/borsada-yerli-yatirimci-sayisi-33-milyona-ulasti-1064137633.html
Borsada yerli yatırımcı sayısı 3.3 milyona ulaştı
Borsada yerli yatırımcı sayısı 3.3 milyona ulaştı
Yerli gerçek yatırımcı sayısı, kasımda 502 bin kişi artarak 3,3 milyona ulaştı. Yerli yatırımcı sayısı aylık bazda ise 17,6 artış göstererek Nisan 2021'den bu... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T12:44+0300
2022-12-04T12:44+0300
2022-12-04T12:44+0300
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yatırım
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Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kasım ayına ilişkin verileri, yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koydu.MKK verilerinden derlenen bilgilere göre, kasımda yerli gerçek yatırımcı sayısı 502 bin 17 kişi artarak 3 milyon 311 bin 492'ye çıktı. Aylık bazda kaydedilen yüzde 17,6'lık yükseliş, Nisan 2021'den bu yana en hızlı değişime işaret etti.Söz konusu dönemde yerli gerçek yatırımcının portföy değeri, yüzde 29 yükselişle 906 milyar liraya yükselmesine karşın ekimdeki yüzde 30,7'lik artışın sınırlı da olsa altında kaldı.Yatırımcı sayısı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artarken, yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yıllık bazda yüzde 234,3 yükseldi. Yerli gerçek yatırımcıların portföy değerindeki yıllık artış, kayıtlardaki en güçlü yükselişe işaret etti.Analistler, portföy değerindeki rekor artışın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yılbaşından bu yana sergilediği performansla da yakından ilgili olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221201/borsa-gunu-rekorlarla-tamamladi-1064063629.html
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borsa, borsa istanbul, yatırım
borsa, borsa istanbul, yatırım
Borsada yerli yatırımcı sayısı 3.3 milyona ulaştı
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Yerli gerçek yatırımcı sayısı, kasımda 502 bin kişi artarak 3,3 milyona ulaştı. Yerli yatırımcı sayısı aylık bazda ise 17,6 artış göstererek Nisan 2021'den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kasım ayına ilişkin verileri, yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koydu.
MKK verilerinden derlenen bilgilere göre, kasımda yerli gerçek yatırımcı sayısı 502 bin 17 kişi artarak 3 milyon 311 bin 492'ye çıktı. Aylık bazda kaydedilen yüzde 17,6'lık yükseliş, Nisan 2021'den bu yana en hızlı değişime işaret etti.
Söz konusu dönemde yerli gerçek yatırımcının portföy değeri, yüzde 29 yükselişle 906 milyar liraya yükselmesine karşın ekimdeki yüzde 30,7'lik artışın sınırlı da olsa altında kaldı.
Yatırımcı sayısı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artarken, yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yıllık bazda yüzde 234,3 yükseldi. Yerli gerçek yatırımcıların portföy değerindeki yıllık artış, kayıtlardaki en güçlü yükselişe işaret etti.
Analistler, portföy değerindeki rekor artışın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yılbaşından bu yana sergilediği performansla da yakından ilgili olduğunu söyledi.