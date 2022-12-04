BBP Başkanı Destici: Asgari ücrete yüzde 40 ila 50 artış yapılmalı

"Asgari ücret tespit komisyonu şimdi bir araya geldi. Ardından 7 Aralık ve 14 Aralıkta tekrar bir araya gelecekler ve bu meseleyi inşallah çözecekler. Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak. Asgari ücretliye bu oradan bir artış yapıldığında kamuda yada özelde çalışan bütün kesimlerime inşallah yansıyacaktır. Tabii üreticimizin ve sanayicimizin de desteklenmesi gerekiyor çünkü bu ücreti ödeyecek olan onlar."