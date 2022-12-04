https://sputniknews.com.tr/20221204/bbp-baskani-destici-asgari-ucrete-yuzde-40-ila-50-artis-yapilmali-1064141645.html
BBP Başkanı Destici: Asgari ücrete yüzde 40 ila 50 artış yapılmalı
BBP Başkanı Destici: Asgari ücrete yüzde 40 ila 50 artış yapılmalı
Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beklentilerini açıkladı. Destici, asgari ücret belirlenirken enflasyon... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T15:39+0300
2022-12-04T15:39+0300
2022-12-04T15:39+0300
ekonomi
mustafa destici
bbp
asgari ücret
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Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı toplantıların ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek.Şanlıurfa'da partisinin il kongresine katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.Destici, asgari ücrette yüzde 40 ile 50 arasında bir artış olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/turk-is-genel-baskani-atalay-asgari-ucrette-7-bin-785-lira-kirmizi-cizgi-1064075364.html
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mustafa destici, bbp, asgari ücret
mustafa destici, bbp, asgari ücret
BBP Başkanı Destici: Asgari ücrete yüzde 40 ila 50 artış yapılmalı
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Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beklentilerini açıkladı. Destici, asgari ücret belirlenirken enflasyon ve refah payını göz önünde bulundurarak yüzde 40 ile 50 arasında bir artış olması gerektiğini savundu.
Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı toplantıların ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek.
Şanlıurfa'da partisinin il kongresine katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.
Destici, asgari ücrette yüzde 40 ile 50 arasında bir artış olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Asgari ücret tespit komisyonu şimdi bir araya geldi. Ardından 7 Aralık ve 14 Aralıkta tekrar bir araya gelecekler ve bu meseleyi inşallah çözecekler. Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak. Asgari ücretliye bu oradan bir artış yapıldığında kamuda yada özelde çalışan bütün kesimlerime inşallah yansıyacaktır. Tabii üreticimizin ve sanayicimizin de desteklenmesi gerekiyor çünkü bu ücreti ödeyecek olan onlar."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.
Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.