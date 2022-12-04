https://sputniknews.com.tr/20221204/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-ithal-ekonomi-komiserlerine-asla-bel-baglamayiz-1064143806.html

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

Sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T17:18+0300

2022-12-04T17:18+0300

2022-12-04T17:18+0300

nureddin nebati

kemal kılıçdaroğlu

ekonomi

politika

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilim neredeyse aldıklarını ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamadıklarını belirterek, "İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor" ifadesini kullandı.Nebati, sosyal medya hesabından 'ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına' ilişkin paylaşım yaptı.Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na hitaben ifadelerin yer aldığı paylaşımında, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını vurgulayan Nebati, ülkenin yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğine dikkati çekti.Nebati, şunları kaydetti:- 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.- İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.- Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.- İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."

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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, ekonomi