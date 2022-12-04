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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
Sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T17:18+0300
2022-12-04T17:18+0300
nureddin nebati
kemal kılıçdaroğlu
ekonomi
politika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilim neredeyse aldıklarını ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamadıklarını belirterek, "İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor" ifadesini kullandı.Nebati, sosyal medya hesabından 'ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına' ilişkin paylaşım yaptı.Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na hitaben ifadelerin yer aldığı paylaşımında, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını vurgulayan Nebati, ülkenin yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğine dikkati çekti.Nebati, şunları kaydetti:- 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.- İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.- Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.- İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."
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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, ekonomi
nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, ekonomi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

17:18 04.12.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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Sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilim neredeyse aldıklarını ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamadıklarını belirterek, "İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor" ifadesini kullandı.
Nebati, sosyal medya hesabından 'ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına' ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na hitaben ifadelerin yer aldığı paylaşımında, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını vurgulayan Nebati, ülkenin yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğine dikkati çekti.
Nebati, şunları kaydetti:

"Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır. Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

- 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.
- İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
- Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.
- İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."
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