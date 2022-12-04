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https://sputniknews.com.tr/20221204/bakan-koca-gunluk-ortalama-muayene-sayisi-827-bin-783-1064132490.html
Bakan Koca: Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783
Bakan Koca: Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783
Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'de muayene olmak için bekleyen 7,1 milyon kişi olduğunu, Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
türkiye
ingiltere
fransa
avrupa
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7.1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221130/saglik-bakani-kocadan-randevu-cagrisi-gitmeyeceginiz-randevuyu-iptal-edin-1064021981.html
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fahrettin koca, türkiye, ingiltere, fransa, avrupa
fahrettin koca, türkiye, ingiltere, fransa, avrupa

Bakan Koca: Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783

00:38 04.12.2022 (güncellendi: 00:41 04.12.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'de muayene olmak için bekleyen 7,1 milyon kişi olduğunu, Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Türkiye'de, sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısı 945 bin. Yılın 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.
Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7.1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor."
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Koca’dan randevu çağrısı: 'Gitmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'
30 Kasım, 19:57
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