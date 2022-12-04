https://sputniknews.com.tr/20221204/bakan-koca-gunluk-ortalama-muayene-sayisi-827-bin-783-1064132490.html

Bakan Koca: Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783

Bakan Koca: Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783

Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'de muayene olmak için bekleyen 7,1 milyon kişi olduğunu, Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

türkiye

ingiltere

fransa

avrupa

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7.1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221130/saglik-bakani-kocadan-randevu-cagrisi-gitmeyeceginiz-randevuyu-iptal-edin-1064021981.html

türkiye

ingiltere

fransa

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fahrettin koca, türkiye, ingiltere, fransa, avrupa