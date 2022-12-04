https://sputniknews.com.tr/20221204/arjantin-dunya-kupasinda-adini-ceyrek-finale-yazdirdi-1064133247.html

Arjantin, Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

Arjantin, Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T01:36+0300

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2022-12-04T01:36+0300

spor

arjantin

avustralya

2022 dünya kupası

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Arjantin'in golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 58. dakikada Julian Alvarez'den geldi.Arjantin çeyrek finalde, ABD'yi eleyen Hollanda ile eşleşti. 9 Aralık Cuma günü yapılacak çeyrek final karşılaşması, Lusail Stadı'nda oynanacak.Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadele, Arjantin'in kontrolünde başladı. Çok adamla rakip yarı sahada olan 'Tangocular', aradıkları net fırsatları yakalamakta ise zorlandı.Kilidi açan isim ise 35. dakikada Lionel Messi oldu. Sağ kanatta topla buluşan Messi, ceza sahası önündeki De Paul'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. De Paul'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topu Otamendi, Messi'nin önüne bıraktı. Messi de ayak içiyle yerden yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin, ikinci golünü 58. dakikada buldu. Avustralya kalecisi Ryan topu uzaklaştırmakta gecikince Alvarez, topu kaptı. Alvarez, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.Avustralya tur için umutlandığı golü 77. dakikada attı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Goodwin, ceza sahası dışından gelişine gelen topa çok sert vurdu, savunmada Fernandez'e çarparak yön değiştiren top ağlara gitti.Avustralya beraberlik golüne 81. dakikada Aziz Behich ile çok yaklaştı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Aziz, altıpas önünde kayarak vuruşunu yapmak istedi, savunmaya çarpan top kornere gitti.Arjantin, 89. dakikada 3. golüne çok yaklaştı. Messi, Avustralya ceza sahasına doğru hızla hareketlendi, üç oyuncuyu üzerine çeken Messi, ceza sahasında uygun pozisyondaki Lautaro Martinez'e pasını attı. Martinez'in uygun pozisyonda gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı. Lautaro Martinez, 90+3 dakikada yine Messi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu, bu kez sert şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin çeyrek finale yükselmeyi başardı.Messi, Maradona'yı geçtiAvustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.Messi, şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı.Messi, 10 golüyle Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.Messi ayrıca, Dünya Kupalarında 8 gol atan Cristiano Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi 45 bin 32 taraftarın izlediği açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20221203/messi-kariyerinin-1000-macina-cikti-1064130587.html

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