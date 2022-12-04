https://sputniknews.com.tr/20221204/ak-partili-yilmaz-turkiye-gercekten-cok-iyi-durumda-1064141932.html

AK Partili Yılmaz: Türkiye gerçekten çok iyi durumda

AK Partili Yılmaz: Türkiye gerçekten çok iyi durumda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bütçe açıklarına bakıldığı zaman dünyada birçok ülkede yüzde 6-7 ve 8... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T15:47+0300

2022-12-04T15:47+0300

2022-12-04T15:47+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

ak parti

ekonomi

türkiye

büyüme

enerji

doğalgaz

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, Bingöl'de bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, dünyanın resesyonu tartıştığı, Avrupa'nın çok ciddi büyüme endişesi içinde olduğu bir dönemde Türkiye’nin sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla büyümeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "2023 ve sonrasında da Türkiye büyümeye devam edecek. Belli bir eşiğe gelmiş durumda. Bu eşiği atlamamız gerekiyor. Gelişmekte olmakta olan ülkeler liginden gelişmiş ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.‘Bizim bütçe açığımızın mili gelire oranı yüzde 2.6 oldu’Yılmaz, hem gelir tarafından, hem harcama tarafından devletlerin bütçe açıklarının artığını, borçlanmaların yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi:‘Dünyanın küçüldüğü dönemlerde 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyümeyi başardı’“AK Parti hükümetinin başından beri en fazla dikkat ettiği hususlardan biri bütçe disiplini olmuştur” ifadelerini kullanan Yılmaz “Bu kadar sıkıntıya rağmen bunları başardık. Enerjiye geçen yıl ve bu yıl olmak üzere çok ciddi kaynaklar ayırdık. Geçen yıl doğalgaz faturasının yüzde 75'i bu yıl yüzde 80'i kamu kaynakları ve bütçe kaynaklarıyla finanse ettik. Bunu nasıl başardı Türkiye? Bunu büyüyerek başardı. Dünyanın küçüldüğü dönemlerde 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyümeyi başardı. Geçen yıl son 50 yılın büyümesini başardık. Yüzde 11'in üzerinde çift haneli bir büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da yine yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz. Büyüme olduğu zaman bu tüm toplumsal kesimlere yansıdığı gibi, istihdama yansıdığı gibi, kamu gelirlerini de artırıyor. Dengelerimizi bu şekilde korumuş oluyoruz. Büyüyen Türkiye milyonlarca istihdam ürettiği gibi ihracatını 250 milyar dolar seviyesine çıkardığı gibi turizm gelirlerini 40 milyar dolara çıkardığı gibi kamu dengeleri açısından da daha avantajlı bir konuma yükseliyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyüme odaklı stratejinin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor” dedi.

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cevdet yılmaz, ak parti, ekonomi, türkiye, büyüme, enerji, doğalgaz