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https://sputniknews.com.tr/20221204/66-yil-hapis-cezasiyla-aranan-hukumlu-yakalandi-1064140001.html
66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 57 yaşındaki Halil Y. polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T14:10+0300
2022-12-04T14:10+0300
türkiye
adana
hükümlü
yakalanma
hapis
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Mersin'de 2011'de cinayet ve gasp olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Halil Y., 2021'de pandemi nedeniyle serbest bırakıldı. Yargılanıp, 66 yıl hapse çarptırılan Halil Y.'nin cezası onanınca, polis harekete geçti.Ekipler, Halil Y.'nin Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Polis, baskınla Halil Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklanan Halil Y.'nin 1988'de cinayet işleyip tutuklandığı, 2001'de aftan yararlanıp, serbest kaldığı ortaya çıktı.
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adana, hükümlü, yakalanma, hapis
adana, hükümlü, yakalanma, hapis

66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

14:10 04.12.2022
© DHA66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© DHA
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 57 yaşındaki Halil Y. polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
Mersin'de 2011'de cinayet ve gasp olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Halil Y., 2021'de pandemi nedeniyle serbest bırakıldı. Yargılanıp, 66 yıl hapse çarptırılan Halil Y.'nin cezası onanınca, polis harekete geçti.
Ekipler, Halil Y.'nin Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Polis, baskınla Halil Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklanan Halil Y.'nin 1988'de cinayet işleyip tutuklandığı, 2001'de aftan yararlanıp, serbest kaldığı ortaya çıktı.
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